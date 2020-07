TRANSFERTS - Le Stade de Reims a annoncé jeudi l'arrivée de l'international kosovar Valon Berisha (27 ans). En provenance de la Lazio Rome, le milieu de terrain a signé un contrat de 4 ans dans le club champenois.

C'est un très joli coup réalisé par le Stade de Reims. Juste avant la fermeture provisoire du mercato français pour un mois, le club champenois a bouclé l'arrivée du milieu de terrain Valon Berisha. La Lazio Rome a cédé le joueur pour un montant d'un peu moins de 5 millions d'euros. L'international évoluera sous les couleurs rémoises les quatre prochaines saisons.

Berisha s'était révélé à Salzbourg où il avait marqué 45 buts et délivré 60 passes décisives en six saisons (2012-2018) et plus de 200 matches. Il avait notamment inscrit un doublé lors du huitième de finale aller de Ligue Europa face au Borussia Dortmund en 2018, avant de s'incliner avec son club en demi-finale contre l'Olympique de Marseille. L'international kosovar avait été prêté à Düsseldorf ces six derniers mois.

