Début novembre, Leonardo annonçait que "la ville de foot, était toujours Marseille". Moins d'un mois plus tard, c'est au tour d'André Villas-Boas de parler positivement du PSG. "Nous avons une relation un peu tendue, mais Thomas Tuchel est un grand professionnel, c'est un scandale qu'il ne soit pas dans les cinq pour "The Best" (le prix du meilleur entraîneur de l'année). La FIFA dort, je n'y comprends rien", s'est étonné le Portugais lors de la conférence de presse précédent le match OM-Nantes, samedi pour la 12e journée de L1.