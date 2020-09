Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Keylor Navas, Mauro Icardi et Leandro Paredes. Voici la liste des joueurs testés positifs au COVID-19 et d'ores et déjà absents pour le déplacement à Bollaert. Mais mardi, RMC Sport affirmait que trois joueurs de cette liste, à savoir Paredes, Di Maria et Neymar, pourraient être autorisés à jouer face à l'OM, étant donné qu'ils ont déclaré leurs symptômes au club et à la Ligue le 30 août quatorze jours avant le "Classique". Ainsi, c'est à Thomas Tuchel que reviendrait la décision de les faire jouer ou non.