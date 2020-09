On pensait Strasbourg en route pour un troisième match de rang sans but en Ligue 1. On voyait le Racing et Dijon se partager leur tour premier point de la saison en championnat. Mais à l’heure de jeu, Thierry Laurey a utilisé ses deux premiers changements en lançant Lionel Carole et Dimitri Liénard dans la bataille. A dix minutes du terme, le premier a renversé pour le second, qui a déposé une galette sur la tête de son capitaine Stefan Mitrovic (81e). Une libération qui aurait pu (dû) être suivie d’une fin de rencontre tranquille puisqu’Idriss Saadi a manqué une énorme balle de break (84e) puis que Sanjin Prcic a touché le poteau (88e). Peu importe, les Alsaciens ont assuré l’essentiel. Le DFCO, de son côté, reste bloqué à zéro points en quatre journées. Avec un seul but marqué...