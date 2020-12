C'est devenu un rituel de mi-saison pour les fans du PSG. Après l'annonce l'an dernier d'un maillot noir présentant les couleurs du drapeau français, une nouvelle collaboration devrait avoir lieu entre Nike et Jordan Brand pour la quatrième tenue du club de la capitale. Et selon le site Footy Headlines , celui de cette année sera surprenant. En effet, des photos de la tenue ont fuité et montrent un ensemble rose fluo.

Déjà évoqué comme rumeur lors de l'annonce des nouveaux maillots cet été, cet ensemble rose fluo serait accompagné d'un short noir et de chaussettes roses. Toujours selon le média spécialisé dans la mode du sport, la tenue sera officialisée le 29 janvier prochain et pourrait être portée en Ligue des Champions par les partenaires de Neymar et Mbappé. L'an dernier, la quatrième tenue avait seulement été portée le temps d'une rencontre, entre le PSG et Montpellier. Quoi qu'il en soit, si l'annonce est confirmée, cet ensemble très flashy ne manquera pas de faire parler de lui.