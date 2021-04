La durée de son indisponibilité n'a pas été précisée. "On espère que ce n'est pas grave et qu'il sera avec nous le plus rapidement possible", a fait savoir Mauricio Pochettino en conférence de presse.

Ligue 1 Inquiétude pour Mbappé, touché au mollet, à 4 jours de retrouver City IL Y A 7 MINUTES

Ligue 1 Un premier défi réussi, un deuxième dont il se méfie : Sampaoli face à l'énigme Payet IL Y A 14 HEURES