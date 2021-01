C'est son entraîneur André Villas-Boas qui l'a confirmé en conférence de presse : "Il va être dans le groupe, on verra si on peut lui donner quelques minutes. Il m'a dit qu'il se sentait bien physiquement, mais il manquera du rythme. On verra aussi si on change de système avec lui, ça peut être intéressant". Le Portugais a également rappelé que le dernier match de Milik datait de novembre, et qu'il faudrait donc être patient avant que le Polonais retrouve sa forme optimale.