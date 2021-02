Parallèlement à l'opération maintien que mènent Antoine Kombouaré et ses joueurs, les tensions restent vives entre Waldemar Kita et les supporters nantais. C'est dans ce contexte que le président nantais s'est exprimé vendredi dans L'Equipe, où il a notamment évoqué Mickaël Landreau, dont le nom a été cité cette semaine par France Football pour une éventuelle reprise du FC Nantes. Un club dont l'ancien gardien de l'équipe de France a porté le maillot entre 1996 et 2006 et où il a remporté le titre de champion de France en 2001. Le dernier glané par le FCN.