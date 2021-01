William Saliba a retrouvé du temps de jeu. Et le sourire. Forcément. L'ancien défenseur de l'AS Saint-Etienne a repris goût à la compétition et à la lumière des projecteurs depuis son arrivée à Nice, sous forme de prêt. Après de longs mois à ronger son frein à Londres où Mikel Arteta ne comptait clairement pas sur lui, le jeune défenseur tricolore a trouvé une porte de sortie bienvenue. Et après quelques semaines, il ne s’en cache pas : il s’étonne encore de ses premiers pas sur les bords de la Tamise. "Je ne pensais vraiment pas, après avoir été transféré pour 30 millions d'euros, que j'allais me retrouver à jouer avec la réserve", reconnaît-il ce dimanche dans l'émission Téléfoot.