Rennes a fait passer un message très fort à la Ligue 1 cet après-midi. Dominés contre Lille dans la semaine, les Bretons ont infligé une manita à l'AS Saint-Etienne sur la pelouse de Geoffroy-Guichard (5-0), de quoi s'installer sur la deuxième place du podium à la fin de cette dix-septième journée. Auteur d'un triplé, Martin Terrier a été le grand artisan de ce succès rennais et a pu compter sur la science de la passe d'un Lovro Majer toujours aussi séduisant balle au pied. De son côté, l'ASSE s'enfonce un peu plus en tant que lanterne rouge du championnat et la gronde stéphanoise est devenue de plus en plus menaçante au fur et à mesure de la rencontre.

Ad

C'est une action significative du manque de confiance de l'AS Saint-Etienne : seul devant Alfred Gomis, Wahbi Khazri avait l'opportunité de sauver l'honneur des Verts déjà menés de quatre buts. Mais l'international tunisien a tenté une feinte de frappe dans laquelle aucun défenseur rennais n'a mordu. Résultat des courses ? Rennes s'est relancé pour repartir à l'attaque, comme depuis le début de la rencontre. Et c'est peu de dire que le SRFC avait les crocs : dès le démarrage de la rencontre, Majer a tenté sa chance du pied droit mais a manqué le cadre (4e).

Ligue 1 Le Stade Rennais stoppé, Lille relancé 01/12/2021 À 21:55

Majer-Terrier, fructueuse association

Au final, le Croate s'est illustré dans la passe décisive à destination de Terrier, parti à la limite du hors-jeu pour ouvrir le score après vérification du VAR (23e, 0-1). En osmose avec son attaquant, Majer a distillé deux nouvelles offrandes à son coéquipier, qui a inscrit un doublé d'une habile talonnade (28e, 0-2), puis un triplé grâce à une formidable frappe enroulée en lucarne opposée dès le retour des vestiaires (48e, 0-4).

Entre-temps, l'ASSE avait encaissé un troisième but malheureux après qu'Yvann Maçon a détourné le ballon dans ses propres filets malgré la double parade d'Etienne Green sur sa ligne (45e, 0-3). Pour Saint-Etienne, le calvaire a duré quatre-vingt-dix minutes et l'arbitre central a eu l'intelligence de ne pas donner de temps additionnel pour abréger les souffrances foréziennes, devant un collectif parfaitement orchestré par Bruno Génésio depuis les tribunes.

Somme d'individualités contre collectif bien huilé

Comble du comble : à la suite d'une passe de Gaëtan Laborde, le jeune entrant Lesley Ugochukwu a inscrit son tout premier but chez les professionnels pour battre Green, pourtant très bon cet après-midi, une cinquième fois dans la rencontre (83e, 0-5). Une somme d'individualités contre une équipe, voilà comment résumer la démonstration rennaise à Saint-Etienne aujourd'hui. Claude Puel et les Verts peuvent légitimement se faire du souci après cette troisième défaite consécutive en championnat, la neuvième en dix-sept journées...

Saint-Etienne - Rennes / Ligue 1 Crédit: Eurosport

Ligue 1 "Vague de haine" : Maçon victime de harcèlement après la blessure de Neymar 28/11/2021 À 18:41