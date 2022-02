Monaco a vite stoppé l'OL dans son élan. Le club de la Principauté a remporté le choc de la 23e journée de Ligue 1 entre prétendants à la prochaine Ligue des champions, samedi (2-0). Face à des Lyonnais qui voulaient confirmer leur remontée au classement, les Monégasques se sont montrés brillants en début de match et Jean Lucas (2e) puis Wissam Ben Yedder (27e) ont marqué. Ils ont tenu ensuite et doublent leurs adversaires du jour pour grimper à la 4e place pendant que les Gones reculent en 8e position.

Si Xherdan Shaqiri, héros de la victoire sur l'OM en milieu de semaine (2-1), était absent à Louis-II car partant pour la MLS et Chicago, ses partenaires espéraient surfer sur ce succès. Ils ont pourtant été cueillis à froid par des Monégasques absolument déchaînés en attaque. Sofiane Diop a talonné pour Ben Yedder dont le centre a permis à Jean Lucas de marquer très vite de la tête (1-0, 2e). Le Brésilien a pu fêter son premier but de la saison en L1, inscrit face à son ancien club.

Ben Yedder, grande classe

C'est ensuite Gelson Martins qui a sollicité Anthony Lopes (11e) et Kevin Volland a fait de même (12e) avant une nouvelle tentative de Jean Lucas (15e). Le portier rhodanien a, en revanche, dû s'incliner à nouveau face au somptueux piqué du pied gauche dans la course de Ben Yedder, parfaitement lancé par Diop pour le but du break (2-0, 27e). L'international français a conforté son statut de meilleur buteur de L1 cette saison avec 14 réalisations.

Peter Bosz avait opté pour un 3-4-3 qui s'est révélé défaillant devant la furia offensive adverse. Les centraux Léo Dubois, Jérôme Boateng et Castello Lukeba étaient totalement perdus face à la vitesse et les mouvements coordonnés des attaquants monégasques. Ses hommes ont fait ce qu'ils ont pu en première période mais sont restés inoffensifs car Lucas Paqueta, revenu du Brésil, Moussa Dembélé et Emerson Palmieri n'ont pas pesé devant.

Bosz rectifie le tir sans succès

Le coach lyonnais a donc revu ses plans à la reprise et lancé Rayan Cherki ainsi que ses recrues Romain Faivre et Tanguy Ndombélé (46e). L'OL a joué plus haut, conservé le ballon le contrôle du ballon (60% de possession à la pause, 64% au final) et poussé. Si le revenant Ndombnélé a vite retrouvé ses marques et mis de l'impact, l'ancien Brestois Faivre s'est fait beaucoup plus discret pendant que Cherki se révélait encore tendre.

Hormis une reprise de Lukeba sur corner qu'Alexander Nübel a repoussée devant sa ligne (52e), Lyon n'a fait que buter sur le bloc adverse malgré tous les efforts de Maxence Caqueret. Il faut dire qu'Axel Disasi et les siens se sont montrés intraitables derrière et le défenseur central a toujours pris le dessus sur Moussa Dembélé (75e). Les joueurs de Philippe Clement ont tenu bon et confirment leur montée en puissance après leur belle victoire à Lens en Coupe de France (2-4). Les Lyonnais, eux, rechutent mais devront vite se reprendre car c'est le dauphin Nice qui les attend le week-end prochain dans ce mois de février décisif pour eux.

