Clermont - Saint-Etienne : 1-2

Décidément, ces Verts n’abandonnent jamais. Une semaine après avoir fait chavirer le Chaudron au terme d’un final de folie contre Montpellier (3-1), les Stéphanois ont remis ça dimanche à Gabriel-Montpied. La rencontre a pourtant bien mal débuté pour les hommes de Pascal Dupraz. Archi-dominés au cours d’un premier acte où Clermont a eu les occasions de faire le break après l’ouverture du score sur corner de Cédric Hountoundji (39e), les joueurs du Forez ont longtemps multiplié les mauvais choix. Jusqu’à ce but venu presque de nulle part, sur un ballon anodin coupé au premier poteau par Mahdi Camara (71e). Le meilleur restait à venir, avec une tête décroisée de Timothée Kolodziejczak (82e) pour valider le casse parfait. Saint-Etienne enchaîne un troisième succès de rang en Ligue 1 et n’est pas loin de réussir son pari de rester dans l’élite (18e, 21 points).

Ce qu'on en retient : Cette résilience si caractéristique des équipes sous la houlette de Pascal Dupraz. La clé du maintien des Verts.

Angers - Strasbourg : 0-1

Strasbourg tient la forme. Cinquième victoire en six matches pour les coéquipiers de Kévin Gameiro, auteur de son 9e but cette saison en championnat (11e). Dans un stade Raymond Kopa anesthésié au cours d’une première demi-heure dominée par les Alsaciens, les Angevins ont attendu le crépuscule du premier acte et l’entame de la seconde pour se montrer dangereux (31e, 60e). Mais sans adresse face au but (seulement deux tirs cadrés), les locaux (13e) ont laissé filer le Racing (4e) vers un second succès de rang.

Ce qu'on en retient : La jolie volée de Kévin Gameiro, en passe de réussir son pari de revenir à ses premiers amours.

Kevin Gameiro, buteur face à Angers Crédit: Getty Images

Nantes - Reims : 1-0

La double peine pour Reims. Les Rémois ont perdu tout espoir de confirmer leur victoire éclatante face à Bordeaux (5-0) en l'espace de trois minutes à La Beaujoire. Yunis Abdelhamid a été expulsé pour un jeu dangereux en tentant de dégager un ballon (14e). Et sur le coup franc concédé par le défenseur champenois, Moses Simon a parfaitement enveloppé son ballon pour trouver les filets (17e) et offrir la victoire aux Canaris (1-0). Nantes reste dans le sillage de Lyon et Monaco à la 8e place du classement. Reims, 14e, demeure dans le ventre mou du classement.

Ce qu'on en retient : le coup de patte de Moses Simon. La déception de la CAN est digérée pour le Nigérian.

Brest - Troyes : 5-1

Troyes s'est noyé en Bretagne. Dans des conditions pluvieuses et venteuses, l'ESTAC s'est lourdement inclinée devant des Brestois inspirés en attaque (5-1). Martin Satriano, le jeune attaquant uruguayen prêté par l'Inter, s'est illustré avec un doublé (7e, 27e). Franck Honorat a lui aussi trouvé deux fois les filets (49e, 67e) alors que Steve Mounié, entré en cours de jeu, a parachevé le festival des Bretons (81e). Adil Rami (45e) avait réduit l'écart juste avant la pause des Troyens 16es au classement, mais un point seulement devant la lanterne rouge, Bordeaux. Brest est 12e.

Ce qu'on en retient : le doublé de Satriano. Un joueur à suivre sur la deuxième moitié de la saison.

