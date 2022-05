Epuisés, mais encore en vie. Les Verts virent au cramoisi tant physiquement que mentalement, au terme d'un exercice éreintant. Il leur reste désormais un dernier effort, 90 minutes à tirer, pour assurer leur place en Ligue 1, contre Auxerre ce dimanche (19h00).

A l'aller jeudi, les deux équipes se sont séparées sur un nul (1-1) qui donne un léger avantage à l'ASSE grâce au but inscrit à l'extérieur par Zaydou Youssouf. Mais l'entraîneur stéphanois Pascal Dupraz refuse de s'emballer. "Factuellement, c'est mieux qu'au coup d'envoi. Nous sommes à la mi-temps de ce barrage", a-t-il prévenu dès la fin du match en Bourgogne. L'égalisation auxerroise obtenue en fin de match permet toujours à l'AJA d'espérer retrouver l'élite après dix ans de purgatoire.

Le but de Gaëtan Perrin a exposé une nouvelle fois les lacunes des Foréziens qui, à la peine physiquement, ont trop reculé dans la dernière demi-heure.

Geoffroy-Guichard à guichets fermés

Pour relever cet ultime défi et sauver sa saison sur le fil, l'ASSE, qui a disputé son dernier match à domicile à huis clos contre Reims (1-2), pourra de nouveau compter sur le soutien d'un Chaudron en ébullition et à guichets fermés (32 000 spectateurs). Et ce, malgré la fermeture de la tribune Snella en raison de l'indiscipline d'un groupe de supporters ultras pour récidive d'utilisation d'engins pyrotechniques à l'occasion de la réception de Monaco, le 23 avril, rencontre interrompue à deux reprises.

"A Geoffroy-Guichard, les supporters agissent véritablement comme un douzième homme. Je vais le constater dimanche", a lancé Dupraz en guise d'ultime appel au peuple vert.

Avec son groupe épuisé, l'entraîneur stéphanois est clairement dans la gestion. "Il faut faire le bilan des forces en présence, se régénérer, trouver les ressorts psychologiques pour que notre équipe soit armée pour ce dernier combat car cela va beaucoup se jouer dans les têtes", a prévenu Dupraz, semblant lui-même très éprouvé. Le jeune milieu Lucas Gourna, blessé à un pied, sera absent tout comme le défenseur Mickaël Nadé, épuisé. Suspendu jeudi, Eliaquim Mangala fera son retour derrière où Falaye Sacko, touché à un genou, joue sur une jambe.

"Ca tire et ce serait une erreur de ne pas utiliser au mieux notre effectif, notamment notre compartiment offensif. Pour des raisons diverses, je suis obligé de pianoter avec certains en terme de temps de jeu", a expliqué l'entraîneur, reconnaissant "se creuser la tête pour monter la meilleure équipe possible".

Auxerre relâché : "Nous n'avons pas à nous prendre la tête"

Du côté auxerrois, Jean-Marc Furlan, qui évoquait jeudi "un léger espoir après un résultat pas génial", mise sur un certain détachement. "Ici, tout le monde veut la Ligue 1, mais il faut réussir à mettre les joueurs dans une bulle", a-t-il déclaré samedi en conférence de presse.

"Fin mai, les jambes sont moins bonnes même si notre fin de match a été tonique, mais notre groupe a l'envie. Ou on gagne à l'extérieur ou nous faisons 2-2 pour passer. Il sera très important d'afficher nos qualités collectives. Saint-Etienne est très bon en contre. Nous, on ne peut que se libérer et s'éclater. Nous n'avons pas à nous prendre la tête", a-t-il insisté.

Jouer à l'extérieur ce match capital est peut-être paradoxalement une chance pour l'AJA. "Le Chaudron, c'est une ambiance fabuleuse. Il faut que les joueurs s'en servent pour se transcender", a espéré Furlan.

