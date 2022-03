Une grosse bouffée d'oxygène à venir pour les clubs de L1 après les crises du Covid et de Mediapro. Jeudi, la LFP a annoncé que les vingt clubs de l'élite étaient parvenus à un accord "unanime" pour la répartition du milliard et demi d'euros versé par le fond d'investissement CVC pour 13,04% de la nouvelle société commerciale de la Ligue.

Sur cette somme, le PSG va toucher la plus grosse part, 200 millions d'euros, selon des chiffres de L'Équipe confirmés à l'AFP par une source ayant connaissance du dossier. Un deuxième groupe de six va toucher au moins 80 millions par club. Il s'agit de l'OL, l'OM, Nice, Lille, Rennes et Monaco. Parmi eux, les deux olympiques, ceux avec la plus forte notoriété, vont toucher 10 millions d'euros de plus, soit 90 millions d'euros, a-t-on appris de même source. Les 13 clubs restants vont toucher 33 millions d'euros chacun.