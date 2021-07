Football

Achraf Hakimi - PSG : "Je suis venu ici pour entrer dans l'histoire de ce grand club"

LIGUE 1 - Achraf Hakimi a signé mardi son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2026. Le latéral marocain a livré ses premiers mots en espagnol pour livrer son ambition. L'ancien joueur de l'Inter Milan vient à Paris pour franchir une nouvelle étape et aider le club à aller le plus haut possible.

00:00:32, il y a 35 minutes