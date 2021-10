Belmadi, je l'ai connu quand il était joueur. Il était déjà excessif. Hier (jeudi), je l'ai encore trouvé très excessif. Qu'il s'occupe de son équipe et nous laisse travailler sereinement", a-t-il déclaré dans un premier temps. Jeudi soir, Djamel Belmadi a de nouveau taclé Andy Delort sur son souhait de mettre sa carrière internationale entre parenthèses. Au lendemain de ces déclarations fracassantes du sélectionneur algérien, Christophe Galtier lui a répondu en conférence de presse. "", a-t-il déclaré dans un premier temps.

"On est en train de créer un climat malsain et dangereux autour de l'OGC Nice. Mettre la responsabilité sur le club, c'est malhonnête. C'est trop facile de dire que le Gym ne veut pas envoyer ses joueurs en sélection", a-t-il renchéri. Outre les critiques visant Andy Delort, Djamel Belmadi a en effet exprimé des doutes concernant le Gym. "Sans faire la balance, j’ai parlé avec le directeur sportif de Nice, Julien Fournier. Il m’a dit : 'Nous, on le dit à nos joueurs.' Même à Youcef Atal, qui est déjà en sélection. Il lui a dit : 'Nous on souhaiterait que tu n’ailles pas en sélection'", a raconté le sélectionneur des Fennecs.

Avec actuellement onze sélections au compteur avec l'Algérie (dont quatre titularisations), Andy Delort, qui a affirmé vouloir assurer une place de titulaire dans sa nouvelle équipe, ne devrait pas revêtir le maillot du tenant du titre de la CAN de sitôt.

