Pourquoi ils sont nommés

Ludovic Ajorque (Strasbourg) : Grand, costaud et diablement efficace, Ajorque a encore une fois réussi une prestation remarquée avec un but, son 10e en L1 cette saison, et une passe décisive lors de la victoire du Racing à Metz (0-2).

Ad

Walter Benitez (Nice) : réduits à 10 pendant plus de 70 minutes, les Niçois ont pu compter sur leur gardien pour conserver leur avantage face à Brest (3-0). Auteur de 9 arrêts (!), Benitez a dégoûté les Brestois.

Ligue 1 Le podium s’est-il définitivement envolé pour l’OL ? IL Y A 26 MINUTES

Duje Caleta-Car (Marseille) : présent dans les deux surfaces, le Croate a réussi à s'y illustrer, en créant le danger offensivement comme en défendant avec efficacité. Il a rendu une bonne copie lors de la victoire historique de l'OM à Bordeaux (0-1).

Jonathan Clauss (Lens) : fidèle à ses bonnes habitudes, il s'est dépensé sans compter dans son couloir droit, où il a multiplié les différences en plus de délivrer une passe décisive pour Wesley Saïd, auteur du but de la victoire des Sang et Or contre Rennes (1-0).

Amine Gouiri (Nice) : montée en puissance, l'ancienne pépite de l'OL a fini fort à Brest, avec une passe décisive pour Andy Delort avant de sceller la victoire du Gym (0-3) d'un joli numéro de soliste.

Bruno Guimarães (Lyon) : auteur d'une passe décisive lumineuse pour son compatriote Lucas Paqueta, le milieu brésilien a tout bien fait lors du choc sans vainqueur entre l'OL et le PSG (1-1) : récupération, orientation et transmission, le tout avec beaucoup de brio.

Marquinhos (PSG) : le capitaine parisien a une nouvelle fois montré l'exemple en signant un nouveau match de patron. Toujours bien placé, solide dans les duels, il a maîtrisé les débats et fait admirer sa science de la défense (et même porter le danger devant le but d'une belle frappe enroulée) à l'occasion du nul entre l'OL et Paris (1-1).

Alexander Nübel (Monaco) : à son avantage dans tous les registres du gardien, l'Allemand a su sortir les parades qu'il fallait aux bons moments pour garder sa cage à zéro. Très utile pour aider l'ASM à quitter Nantes avec le point du nul (1-1).

Predrag Rajkovic (Reims) : six interventions de choix pour le portier serbe, essentiel dans le point ramené par le club champenois de son déplacement à Clermont-Ferrand (0-0).

Cengiz Ünder (OM) : décisif dans la victoire historique de l'OM à Bordeaux (0-1) en endossant le costume d'unique buteur(1-0), le Turc aura été le plus remuant sur le front de l'attaque marseillaise. Un problème souvent insoluble pour l'arrière-garde des Girondins.

QUI EST LE MEILLEUR DE LA 20E JOURNÉE DE LIGUE 1 ? Ludovic Ajorque (Strasbourg) Walter Benitez (Nice) Duje Caleta-Car (Marseille) Jonathan Clauss (Lens) Amine Gouiri (Nice) Bruno Guimarães (Lyon) Marquinhos (PSG) Alexander Nübel (Monaco) Predrag Rajkovic (Reims) Cengiz Ünder (OM)

Ligue 1 Résurrection lensoise, roc argentin, week-end morose : Les tops et flops de la 20e journée IL Y A UNE HEURE