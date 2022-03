Le Stade Rennais devra probablement faire sans Alfred Gomis jusqu'au mois de mai. Selon les informations de France Bleu Armorique , le gardien de but breton, qui s'est blessé dimanche dernier lors de la victoire à Lyon (4-2), souffre d'une fracture à un doigt. Ainsi, l'international sénégalais devrait manquer entre huit et dix semaines de compétition. Dans le meilleur des cas, Alfred Gomis pourra participer aux deux dernières journées de L1 contre Marseille (14 mai) et à Lille (21 mai).

Ainsi, Dogan Alemdar va assurer l'intérim dès jeudi en huitièmes de finale retour de Ligue Europa Conference face à Leicester. Depuis le coup d'envoi de la saison 2021-22, le gardien de but turc de 19 ans a disputé cinq matches de Ligue 1 courant janvier quand Alfred Gomis a disputé et remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions de la Teranga. Lors de ces cinq rencontres, Rennes a concédé trois défaites (Lens, Clermont et PSG) et Dogan Alemdar a encaissé quatre buts.

Le Stade Rennais, actuellement quatrième de L1, comptera donc sur son international Espoirs turc pour tenter d'obtenir une place en Ligue des champions la saison prochaine. Car Romain Salin souffre d'une blessure à un mollet depuis la fin décembre.

