Jordan Amavi et Youcef Atal seront absents entre cinq et six semaines. Le joueur prêté par l'OM, touché lors d'un entraînement la semaine dernière, "souffre d'une entorse au genou", a précisé Christophe Galtier en conférence de presse.

Le latéral droit international algérien Youcef Atal, sorti sur blessure à l'épaule droite dimanche à la 56e minute du match de la 23e journée de Ligue 1 perdu (0-1) contre Clermont, "a été victime d'une fracture de la clavicule sans déplacement. Une opération n'est pas envisagée", a ajouté l'entraîneur azuréen. Le défenseur avait été opéré en juillet 2019 pour une luxation à la même épaule lors de la CAN.

Le technicien azuréen a également fait le point sur ses trois joueurs contrôlés positifs au Covid-19 avant Nice-Clermont parmi lesquels seul le milieu défensif brésilien Danilo Barbosa, toujours avec quelques symptômes, est d'ores et déjà forfait pour la réception de Marseille, mercredi en quart de finale de la Coupe de France (21h15).

Le gardien Walter Benitez et l'avant-centre danois Kasper Dolberg, tous deux asymptomatiques, attendront quant à eux le verdict des derniers tests. En l'absence sur suspension du milieu droit international algérien Hicham Boudaoui, important dans le dispositif niçois, Nice récupérera le milieu néerlandais Pablo Rosario après un problème musculaire et un match de suspension.

