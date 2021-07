Trois jours après avoir battu largement Le Mans (4-0), autre équipe de troisième division, les Parisiens, privés du latéral marocain Achraf Hakimi, testé positif au Covid-19 et mis à l'isolement, ont éprouvé plus de difficultés face à des Camblysiens volontaires.

Sous les yeux de Javier Pastore, venu au Camp des Loges en visiteur, le PSG a mené au score deux fois après des buts de Mauro Icardi sur penalty (21e) et Xavi Simons (64e), mais le FCCO, relégué en N1 il y a quelques semaines, a d'abord égalisé par Guillaume Heinry (57e), avant d'arracher le nul grâce à un but de Boubacari Doucouré sur corner (88e).

Navas de retour dans la cage parisienne

Moins de 72 heures après l'arrivée du champion d'Europe italien Gianluigi Donnarumma, avec qui il sera en concurrence pour le poste de titulaire, Navas a disputé ses premières minutes cette saison avec Paris et n'a quasiment pas été sollicité. Il a été remplacé peu après la mi-temps par l'Espagnol Sergio Rico (51e).

Comme face au Mans, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino avait aligné une équipe composée de nombreux jeunes et quelques cadres, dont Navas, Icardi et Idrissa Gueye, qui portait le brassard de capitaine. Julian Draxler et Layvin Kurzawa ont, eux, disputé presque toute la seconde période.

Pour leurs deux derniers matches amicaux avant le Trophée des champions, qui aura lieu le 1er août à Tel-Aviv (Israël) face à Lille, les vice-champions de France affronteront mercredi (19h00) à Orléans les Allemands d'Augsbourg, 13e de Bundesliga l'an dernier, puis le Genoa, 11e du dernier championnat italien, samedi (19h00), toujours au Stade de la Source.

