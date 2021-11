Quatre supporters d'Angers, âgés de 22 à 35 ans, étaient placés en garde à vue et entendus mercredi dans le cadre de l'enquête sur les débordements lors du match SCO-Marseille (0-0) le 22 septembre dernier. "L'enquête a permis d'identifier cinq supporters angevins, ils étaient convoqués ce matin au commissariat de police, quatre se sont présentés. Ils ont été placés en garde à vue", a indiqué à l'AFP le procureur de la République d'Angers Éric Bouillard, confirmant une information de la presse locale.

Des supporteurs marseillais "seront entendus ultérieurement, mais très vite", a précisé le procureur. Le 22 septembre, après des jets de pétards, plusieurs dizaines de supporters marseillais étaient sortis de la zone visiteurs pour se confronter aux ultras angevins dans la tribune voisine avant que les stadiers ne rétablissent l'ordre. Personne n'avait été blessé.

Selon le procureur, les mis en cause angevins sont entendus "pour avoir pénétré sans autorisation dans l'enceinte sportive et avoir troublé la compétition, une infraction spécifique du code des sports". Et, "a priori trois d'entre eux" sont soupçonnés d'avoir commis des violences "soit sur des stadiers, soit sur des adversaires du camp d'en face de l'OM", a détaillé le procureur.

Début octobre, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel avait sévi après ces incidents, Marseille écopant notamment d'un retrait d'un point avec sursis. Angers avait été sanctionné de deux matches à huis clos pour sa tribune Coubertin, dont un avec sursis, et d'une amende de 20.000 euros.

