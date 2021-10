Après deux victoires brillantes à Angers (4-1) puis à domicile contre Brest (3-1), le FC Nantes a chûté la semaine passée à Reims (3-1). La faute au changement de tactique opéré par Antoine Kombouaré ? Interrogé ce vendredi sur ce sujet, l'entraîneur nantais, qui était passé de son traditionnel 4-2-3-1 à un 4-3-3 au Stade Auguste-Delaune, a répondu avec véhémence en conférence de presse.

"Vous avez envie de me faire chier ? Ce n’est pas le système qui donne un résultat mais l’animation, a d'abord lâché le technicien des Canaris, dans des propos retranscrits par RMC. On a égalisé dans ce système. J’ai changé après pour un 4-2-3-1 et on a pris deux buts de plus. Arrêtez. Je ne réponds pas à ce genre de question. Ce qui m’importe, c’est comment se comporte l’équipe. Contre Reims, on a été un peu suffisant. On pensait avoir fait le plus dur en revenant au score... Tous les gens qui pensent que c’est la faute du système n’y connaissent rien au foot."

J’ai toujours dit que mon équipe était fragile

Malgré un début de saison encourageant, Antoine Kombouaré, qui a sauvé le FC Nantes en barrages la saison passée, veut garder les pieds sur terre. "Vous avez cru qu'on était la meilleure équipe de France ? On perdra d'autres matches, a déclaré le technicien du 10e de L1. Vous avez commencé à parler d’autres objectifs, mais nous on sait qu’il y aura des matchs compliqués. Ce qui est important, c’est de réagir. J’ai toujours dit que mon équipe était fragile." Ce dimanche, les Nantais accueillent Troyes et tenteront d'enchaîner une quatrième victoire en neufs matches.

