Rennes se voyait déjà crucifier le PSG. Mais cette 93e minute a bien été fatale au club breton. Partis en contre-attaque, les Rennais sont arrivés en masse dans la surface parisienne. Mais Jonas Martin a manqué sa passe devant la surface. Et le scénario du pire s'est mis en place. Quelques secondes plus tard, Paris était en surnombre dans le camp rennais. Leo Messi avait tout loisir d'adresser un ballon dans la surface à Kylian Mbappé. Et le talent de l'international français a fait le reste. De quoi laisser d'énormes regrets aux visiteurs.

Martin ne les a pas cachés. "C'est très frustrant ce soir, a-t-il déclaré à chaud au micro de Prime Vidéo. En plus on leur donne le but, on part à l'abordage à la 94e minute de jeu donc c'est une faute professionnelle vu le match qu'on a fait. C'est vraiment dommage. On sait que jouer au Parc des Princes est toujours difficile. On a la chance de tenir 90 minutes et sur un ballon anodin on perd le ballon donc oui, on peut avoir des regrets ce soir...".

"Un problème d'immaturité"

Le plus rageant pour Rennes, c'est qu'il y a une impression de déjà-vu. Les Rennais ont trop souvent perdu des points bêtement cette saison. "Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive, a déploré Bruno Genesio. On fait 94 minutes de haut niveau mais on gâche tout, on a été un peu grisés. On aurait dû mieux assurer l'équilibre de l'équipe, il y a des grands joueurs en face. Je suis très déçu pour les joueurs, ils ont fait les efforts. C'est rageant de perdre sur un contre à la 95e minute."

D'autant plus rageant que Rennes avait parfaitement défendu jusque-là. Si les Bretons avaient commis des erreurs, c'était plutôt en attaque. Ils ont eu des opportunités de marquer. Par maladresse plus qu'autre chose, ils n'ont pas su les saisir. "Il y a des situations offensives qu'on aurait pu mieux jouer, mais c'est difficile de garder la lucidité quand on fournit autant d'efforts en défense", a souligné Genesio.

L'entraîneur rennais n'est pas abattu pour autant. Son équipe a affiché des qualités au Parc des Princes. Mais sa naïveté reste son principal défaut. "Cela doit nous faire grandir, et donner l'expérience qu'il nous manque sur ce genre de matches, a-t-il avancé. Cela doit faire partie des matches qui nous font progresser. Mais on doit progresser plus viteC'est un problème d'immaturité. Il faut accumuler des matches pour notre apprentissage. Cela doit nous permettre d'avancer, même si on est frustrés. Je trouve regrettable de ne pas valoriser notre bon match par un point." À quelques minutes près, Rennes tenait sa récompense. Quelques minutes qui font toute la différence.

