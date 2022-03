La bronca du public lillois au coup de sifflet final en dit suffisamment long. Elle n'a pas seulement sanctionné le résultat de Lille, tenu en échec par Saint-Etienne (0-0) après deux victoires consécutives à Lyon (0-1) puis contre Clermont (4-0). Elle traduit la déception des supporters nordistes, qui espéraient voir leurs Dogues reproduire le festival offensif réussi face aux Clermontois. Dire qu'ils n'y sont pas parvenus ressemble à un euphémisme. Le LOSC n'a rien montré ou presque durant 90 minutes en attaque.

Ad

Ligue 1 Un tout petit Lille bute sur un valeureux Saint-Étienne IL Y A 2 HEURES

Le rendez-vous de mercredi avec Chelsea en Ligue des champions peut difficilement expliquer la prestation décevante des Lillois. Jocelyn Gourvennec et Amadou Onana se sont chargés d'écarter cette hypothèse au micro de Prime Vidéo après la rencontre. Il y avait de toute façon trop d'enjeux pour que ce soit le cas. Le club nordiste se devait de confirmer sa belle dynamique du moment en enchaînant une nouvelle victoire qui l'aurait propulsé, même provisoirement, dans le Top 5 du classement. Et replacé dans la course à la Ligue des champions.

"Chelsea peut être rayé de la carte aujourd’hui"

C'est bien cet objectif que Lille n'a pas su atteindre. Il pouvait difficilement en être autrement avec seulement deux occasions dignes de ce nom sur l'ensemble du match, un tir de Zeki Çelik renvoyé par le poteau en première période et une reprise de la tête d'Onana non cadrée en seconde. "On a deux grosses occasions, il n'y en a pas d'autre, a résumé Gourvennec. On a eu du mal à aller dans la surface adverse. Saint-Etienne a très bien défendu et on n'a pas été très créatif. Le classement est trompeur, c'est l'équipe en forme du moment."

Sanches ? "Ça paraît compromis pour mercredi"

La qualité de la prestation défensive des Verts, qui donnent des signes toujours plus positifs dans la course au maintien, est certainement à souligner. Mais elle ne justifie pas l'indigence de l'animation offensive lilloise. De ce point de vue, le constat d'Onana est sans appel. "On a eu du mal à se créer des occasions, on a eu beaucoup de déchets et de pertes de balle inutiles, a déploré le milieu lillois. La pelouse n'est pas une excuse. On doit revoir notre jeu offensif, chercher des une-deux, des combinaisons. Pour moi, ce soir, on n'a rien fait devant."

Faut-il reconstruire autour de Messi, de Neymar ou s’en séparer ?

La sortie sur blessure de Renato Sanches en première période n'a pas arrangé les choses. Le Portugais est souvent cet accélérateur de particules du jeu lillois, par sa percussion et sa créativité. Victime vraisemblablement d'une blessure aux ischio-jambiers sur une frappe, l'ancien joueur du Bayern est incertain pour affronter Chelsea. "Il nous a manqué ce soir, c'est un joueur qui donne le tempo, qui est capable d'organiser le jeu, de l'orienter, a expliqué Gourvennec en conférence de presse. On fera des examens demain (samedi), j'espère que ce n'est pas méchant. Ca paraît compromis pour mercredi (en Ligue des champions contre Chelsea, ndlr) mais j'attends les résultats."

Les Dogues ont quand même quelques points positifs auxquels s'accrocher avant de se frotter aux Blues, vainqueurs à l'aller à Stamford Bridge (2-0). A commencer par un cinquième "clean-sheet" consécutif en championnat. Mais ils se sont donné plus de doutes que de certitudes. "On n'a pas réussi à emballer le match, à emmener le public avec nous, a regretté Gourvennec. On a cinq jours pour se préparer à un exploit monumental. On a le droit de rêver. Il faudra dérégler Chelsea, ce qui ne sera pas facile. Il faudra créer les conditions pour que la rencontre bascule dans l'irrationnel." Tout l'inverse du spectacle sans saveur proposé contre les Verts.

Vous voulez suivre LOSC - CHELSEA en direct sur CANAL+ ? Retrouvez 100% des matchs de l’UEFA CHAMPIONS LEAGUE avec l’offre Canal + beIN SPORTS à partir de 25,99€/mois les 12 premiers mois puis 35,99€/mois !

Ligue 1 La méthode Dupraz ? "On s'est mis à rigoler alors qu'on était avant-derniers" HIER À 22:52