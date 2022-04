Il n'aurait sûrement jamais dû atterrir à l'OL. Il vient pourtant d'offrir un succès capital au club rhodanien. Arrivé cette semaine entre Rhône et Saone, Tetê a délivré les Gones, face à Angers (3-2) au cours d'une rencontre où les hommes de Peter Bosz ont fait ce qu'ils font de mieux, à savoir alterner, sur un même match, le bon et le très moyen. Sans sa recrue brésilienne, les Lyonnais auraient peut-être quitté le Groupama Stadium en s'interrogeant sur ces maux qui gangrènent leur saison. Finalement, jusqu'au déplacement à Londres jeudi en Ligue Europa, tous ces débats seront éclipsés par un homme.

Ad

Ligue 1 Un chasse-croisé fou et l'artiste Tetê sauve déjà l'OL IL Y A 3 HEURES

Pour Peter Bosz, ce devrait être un soulagement. En conférence de presse, le technicien rhodanien avait rappelé que son nouveau joueur, prêté par le Shakhtar aurait besoin de temps. D'abord pour se remettre dans le rythme. Ensuite pour s'adapter. Sur le banc au coup d'envoi, puisqu'il n'avait plus disputé le moindre match officiel depuis le début du mois de décembre, Tetê n'avait qu'un quart d'heure dans les jambes. "Avant qu'il entre, je lui ai demandé de mettre le feu", a commenté Claudio Caçapa, aux commandes ce dimanche.

Tetê postule déjà

Message reçu. Entré à la place de Tanguy N'Dombele, l'ailier n'a eu besoin que de deux minutes et deux touches de balle pour tout changer. Trouvé par Malo Gusto alors qu'il était excentré dans la surface, à droite, le Brésilien a enchaîné un contrôle orienté puis une jolie frappe enroulée pour remettre l'OL devant. Définitivement.

Qui va gagner la Coupe du Monde ? Notre tableau final pour le Mondial

"Je suis très heureux d'avoir pu aider l'équipe et surtout d'avoir marqué pour pouvoir donner la victoire à mon équipe, s'est réjoui l'ailier de 22 ans. J'ai été très bien accueilli et je suis sûr que cela m'a permis d'aider l'équipe d'entrée. J'ai reçu beaucoup de confiance et j'ai pu la leur rendre grâce à ce but. Je suis bien physiquement et je suis à la disposition de l'entraîneur pour pouvoir jouer plus."

Talentueux et remuant, Tetê va offrir une option de plus dans la ligne de trois qui accompagne Moussa Dembélé en attaque, et mettre un peu plus sous pression certains joueurs irréguliers ces dernières semaines. "Espérons que cela continue, a ajouté l'ancien défenseur brésilien. Je suis très content pour lui. C'est un bon gamin". "C'est bon pour sa confiance, a ajouté Moussa Dembélé à son sujet, sur Canal+. C'est un joueur de qualité, un grand talent. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour le démontrer."

Normalement, ce genre de joueur est inatteignable pour Lyon

L'OL peut d'ores et déjà se frotter les mains. "Tetê est un joueur spécial, notait Bosz il y a quelques jours. Je le connaissais depuis longtemps et j’étais surpris de voir qu’un joueur comme Tetê était sollicité par l’OL. Normalement, ce genre de joueur est inatteignable pour Lyon." Fan de Liverpool, le Brésilien aurait rêvé disputer la fin de saison avec les Reds. Jürgen Klopp et le board du club de la Mersey l'avaient envisagé.

"La France et l’Angleterre sont les deux têtes de série les mieux loties"

En raison de la guerre en Ukraine, la FIFA a effectivement autorisé les prêts des joueurs évoluant dans le championnat ukrainien. Mais la Premier League, elle, n'a pas souhaité suivre les préconisations de la plus haute instance du football. Au contraire de la LFP. Lyon a donc saisi l'opportunité. Et peut déjà s'en féliciter.

Ligue 1 Une politique de gardiens non maîtrisée : Mandrea, la dernière carte d'Angers ? IL Y A UN JOUR