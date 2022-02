La 21e frappe de la soirée pour l'Olympique Lyonnais a bien failli être la bonne. A vrai dire, elle l'a été puisque Lucas Paqueta a effectivement fait trembler les filets après avoir profité d'un dégagement manqué de Léo Jardim. D'abord accordé, le but du Brésilien de Lyon a été annulé suite au visionnage des images par M. Turpin, l'arbitre de OL-LOSC (0-1) ce dimanche soir, qui a été interpellé par le camion du VAR. Un tournant évidemment puisque Paqueta permettait à ce moment-là à son équipe d'au moins rester devant son adversaire du soir au classement. Difficile à comprendre pour les Lyonnais, la décision ne passe pas.

Houssem Aouar, entré en jeu face à Lille, a été le premier à devoir s'exprimer au micro de Prime Vidéo sur la polémique du soir. Prudent, le milieu de terrain a botté en touche, arguant qu'il n'avait pas encore pu revoir les images et que, de fait, il se gardait bien de s'exprimer. Quand Peter Bosz s'est présenté au micro du diffuseur, lui avait effectivement revu les images. Et le sentiment qu'il avait eu sur la pelouse pendant le match, a semble-t-il été confirmé.

"On a marqué un but, a-t-il appuyé. Il a été finalement annulé. Le VAR a dit qu'il fallait regarder, je pensais que c'était pour la faute sur Sanches." Le Portugais du LOSC était au sol à l'autre bout du terrain mais ce n'est pas pour cette faute que le VAR a prévenu M. Turpin. "Je pense juste que le gardien a complètement raté sa frappe. Il a tapé dans le sol et à mon avis c'est incroyable qu'il refuse ce but-là", a poursuivi le coach lyonnais qui s'est encore un peu plus lâché en conférence de presse.

Aulas demande à la presse de "faire son taff"

"C'est un scandale d'avoir refusé le but que nous avons marqué. Le gardien a raté sa frappe, son pied continue et va toucher Lucas. On ne comprend pas, l'arbitre a regardé ça… Je ne lui ai rien dit, j'ai juste rigolé. Ceux qui connaissent un tout petit peu le football, s'ils voient ça... Tout le monde dit que c'est le meilleur arbitre de France, mais je pense que ce n'est pas le meilleur arbitre pour Lyon. A Paris déjà, il avait sifflé un penalty inexistant. Le président (Aulas) était en colère." Celui-ci a refusé de s'adresser à la presse mais lui a quand même demandé de "faire son taff". Comprenez que JMA attend que la décision de M. Turpin soit critiquée.

Peter Bosz fait référence à la faute de Malo Gusto sur Neymar qui avait permis au Brésilien d'égaliser avant qu'Icardi ne crucifie l'OL en toute fin de partie le 19 septembre dernier. Côté lillois, si José Fonte a évoqué une décision "50/50", reconnaissant que parfois celles-ci pouvaient tomber du bon côté. Jocelyn Gourvennec est allé dans le sens de l'arbitre, avançant un "excès d'engagement" de Lucas Paqueta.

Mais si l'OL enrage contre cette décision arbitrale, il n'oublie pas qu'il aurait pu, et peut-être dû, faire la différence bien plus tôt. Les occasions furent nombreuses pour Dembélé, Faivre, Toko-Ekambi, Paqueta et même Kadewere entré en cours de match. "J'ai souvent critiqué mon équipe quand on prend des points qui ne sont pas mérités, a conclu Bosz. Aujourd'hui c'est incroyable qu'on ne gagne pas ce match. On a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas marqué. On fait beaucoup de choses bien mais dans le football il faut marquer des buts."

