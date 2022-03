Il n'y a aucun esprit de quoique ce soit vis-à-vis du club, des supporters ou de qui que ce soit. Je suis simplement content de gagner parce que ça nous permet de faire une belle opération au classement", a-t-il glissé sur Amazon Prime. L'heure n'est plus aux règlements de compte. Il n'a finalement presque plus besoin de ça. S'il avait mis les points sur les i en novembre dernier après sa démonstration face à Lyon pour ses premières retrouvailles avec son ancien club (4-1), Bruno Génésio s'est montré beaucoup plus mesuré pour son retour en terre lyonnaise ce dimanche. "", a-t-il glissé sur Amazon Prime.

Je suis entraîneur de Rennes aujourd'hui. Ma joie n'est pas démonstrative parce que c'est Lyon en face", balaye-t-il. L'ancien coach de Beijing Guoan aurait pourtant des raisons de pavoiser. Pour son premier match à Lyon, presque trois ans après avoir été remercié par l'OL, où il était parti sous le feu des critiques de la part de certains supporters, Génésio a vécu une après-midi de rêve. Sa formation en a encore remis quatre à son ancienne équipe en signant un match impressionnant en termes d'intensité et d'efforts collectifs . Mais il ne veut pas en rajouter après cette nouvelle leçon, même s'il a explosé de joie après le troisième but. "", balaye-t-il.

Cela m'a fait bizarre d'aller dans le vestiaire visiteur

S'il ne veut pas tirer sur l'ambulance alors que l'OL n'a jamais été aussi mal classé après 28 matches de Ligue 1 depuis la saison 1996-97, ce match était cependant bien à part pour lui. Forcément. Car on parle d'un Lyonnais d'origine qui a porté le maillot de l'OL comme joueur, avant de faire son retour en 2005 dans le staff des Gones - pour s'occuper des jeunes - avant de devenir adjoint de Rémi Garde, puis d'Hubert Fournier. Et donc de prendre les rênes de l'équipe phare en 2015. "J'ai passé toute ma vie dans ce club de Lyon. Cela m'a fait bizarre d'aller dans le vestiaire visiteur. C'était un moment particulier de revenir dans ce stade mais ce n'est pas une victoire particulière pour moi", lance-t-il.

Si ce succès est forcément jouissif - même si celui qui était surnommé ironiquement "Pep Genesio" sur les bords du Rhône n'a pas souhaité le dire tout en haut, Bruno Génésio ne cache en revanche pas son plaisir de voir son équipe sortir des matches de ce niveau. Car quelques jours après avoir tancé ses protégés à l'issue de la défaite face à Leicester (2-0), il a vu son groupe signer une prestation aboutie collectivement. "Je prends beaucoup de plaisir à voir une équipe où les joueurs font les efforts les uns pour les autres. C'est leur mérite. Ils répondent à nos attentes", souligne-t-il

Pour couronner le tout, son Stade Rennais est au rendez-vous au classement. Provisoirement 3e après cette quatrième victoire de rang en Ligue 1, le club breton est pour le moment en lice pour remplir ses objectifs "européens" du début de saison. C'est peut-être ça sa plus grande victoire. Et sa plus belle revanche sur ses anciens détracteurs. "Je suis simplement content de gagner parce que ça nous permet de faire une belle opération au classement et puis ça cultive notre confiance en vue du match retour de jeudi", conclut-il avec l'espoir de voir son équipe montrer le même visage face à Leicester.

