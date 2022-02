Un entraîneur doit toujours faire ce qu'il dit. Il n'a pas l'obligation de toujours dire ce qu'il compte faire. Avant la réception d'Angers, ce vendredi soir (5-2) , Jorge Sampaoli n'avait pas laissé filtrer le moindre indice sur un éventuel changement de système, malgré un match indigeste à Lyon (2-1) plus tôt dans la semaine. Il n'avait pas, non plus, fait d'état d'âme sur la situation d'Arkadiusz Milik, en échec depuis plusieurs mois indépendamment des hauts et des bas de l'équipe phocéenne.

"Pour Arek, l'important est qu'il soit complémentaire, avait martelé le technicien argentin en conférence de presse. Ce qui est important, pour moi, c'est que l'OM gagne. Ce ne sont pas les noms, Sampaoli, Milik, etc." Ce fut finalement un joli coup de bluff. Au Vélodrome, le technicien marseillais a non seulement revu son système, mais il a aussi mis le buteur polonais dans un fauteuil. Et ça change tout.

Milik et Bakambu, ça matche

Bakambu opérationnel, Sampaoli n'a finalement pas hésité longtemps. On se doutait que le Congolais aurait de toute façon un coup à jouer , notamment sur le côté gauche, où Luis Henrique et Konrad de la Fuente n'ont jamais pleinement convaincu. On savait aussi qu'il pouvait être particulièrement utile dans une attaque à deux hommes, puisque c'est ainsi qu'il avait évolué à Villarreal aux côtés de Roberto Soldado. Mais on n'imaginait pas que la mayonnaise prendrait si vite.

Aligné aux côtés du Polonais dans un 4-4-2 losange, l'ancien joueur de Sochaux a fait d'énormes différences par ses appels et ses courses. L'un a permis d'ouvrir le jeu pour Mattéo Guendouzi, libre de servir Milik pour la réduction du score (1-2). L'autre a offert une opportunité de tir à Gerson, qui en a bien profité (2-2). Avec lui, Marseille a soudainement retrouvé de la profondeur, alors qu'il avait plutôt tendance à tenir la verticale, parfois de manière caricaturale. "C'est un système que nous avons travaillé cette semaine", a avoué Sampaoli au micro de Prime Vidéo après coup.

Trois buts pour une panoplie complète

"Je suis un joueur de rupture, a souligné Bakambu auprès du diffuseur. Ça se complète bien avec Arek." Ce n'est donc pas un hasard si Milik a semblé plus impliqué et, surtout, beaucoup moins esseulé. L'ancien du Napoli en a donc profité pour rappeler qu'il était bien un attaquant de classe internationale, et que le problème ne venait pas uniquement de lui. En trois temps : une finition parfaite sur le premier but, beaucoup d'opportunisme sur le deuxième, un appel brillant sur le troisième, pour convertir une passe magique de Cengiz Ünder.

"Je suis très content d'avoir inscrit trois buts, s'est-il réjoui sur Prime. Ces dernières semaines n'ont pas été évidentes pour moi, notamment sur le plan psychologique." Buteur en Coupe de France et en Ligue Europa, Milik n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 17 octobre dernier face à Lorient. Et à Lyon, il n'était entré qu'en toute fin de match. "Les attentes sont toujours très élevées à Marseille, a-t-il ajouté. Elles le sont toujours pour un attaquant. Parfois, vous ne marquez pas mais on attend toujours beaucoup de vous. Alors il faut continuer à travailler. Je suis très content de la manière dont nous avons joué."

Efficace face à une équipe plutôt joueuse, le nouveau plan de Sampaoli sera peut-être reconduit face à une écurie réputée plus solide, dans cinq jours, avec le déplacement à Nice en Coupe de France. Le duo Bakambu - Milik aussi. "C'était la première fois que je jouais avec Arek, il fallait un petit temps d'adaptation", a précisé Bakambu. Il n'a duré qu'un quart d'heure. Pour un résultat franchement prometteur.

