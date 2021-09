L'OM avançait, vite et bien, avec son envie et ses idées. Et sans se poser la question qui avait fini par s'imposer d'elle-même, après un mois et demi de matches où les Marseillais ont semblé courir le marathon de leur saison comme un sprint. Le club phocéen pouvait-il tenir ce rythme ? Tous les éléments de réponse ne sont pas encore réunis mais la première défaite saisonnière des Olympiens subie dimanche soir, face à Lens (2-3) , a peut-être révélé l'autre facette de l'exigence sampaolienne.

À vrai dire, le nul concédé à Angers (0-0) quatre jours plus tôt avait déjà envoyé quelques signaux inquiétants. Moins inspirés, moins mobiles, l'OM semblait déjà payer le rythme imposé par les idées du technicien argentin. Ce fut encore plus criant face à Lens dans un Vélodrome qui, pourtant, a extrêmement bien joué son rôle de "boost énergétique" qui avait tant manqué au prédécesseur de Sampaoli, André Villas-Boas, lors des huis clos imposés par la pandémie.

Est-ce que le Qatar se cache derrière l'offre de rachat des Verts ? "La question doit se poser"

Ligue 1 Déjà neuf points d’avance pour le PSG, Lens dauphin : le classement après huit journées IL Y A 2 HEURES

"On a eu beaucoup de mal à contrôler le match, a concédé l'ancien sélectionneur de l'Argentine sur Prime Vidéo, après le match. C'est une équipe très physique et pour nous, c'était difficile de jouer contre eux. Lens était supérieur ce soir." L'OM n'a remporté qu'un duel de plus que son adversaire du soir alors qu'il avait été beaucoup plus dominant dans ce domaine lors de ses cinq dernières sorties en Ligue 1.

La défaite me paraît logique

Bousculée, prise à la gorge par un premier rideau lensois extrêmement agressif, pas franchement aidée par une ligne de sept joueurs trop statistique, l'arrière-garde marseillaise a multiplié les passes molles ou approximatives, à l'image de la perte de balle de William Saliba qui a précédé l'action du penalty lensois, en tout début de match, ou de la transmission pour personne de Mattéo Guendouzi en fin de rencontre.

Dimitri Payet, buteur à deux reprises avec l'OM face au RC Lens en première période, le 26 septembre 2021 en Ligue 1 Crédit: Getty Images

"Au vu de la physionomie du match, je ne sais pas si on a mis les ingrédients qu'il fallait pour remporter ce match, a exposé Dimitri Payet, double buteur, au micro du diffuseur. On est tombés sur une équipe qui en voulait plus que nous. La défaite me paraît logique." Meilleur Olympien sur le terrain, le meneur de jeu avait le masque après une rencontre où rien n'a fonctionné. Et où les premières frictions sont apparues, en plein match, notamment entre Guendouzi et Gerson, visiblement pas d'accord sur des questions tactiques après avoir encaissé le 2e but lensois.

L'OM n'a concédé qu'une défaite, est toujours sur le podium de Ligue 1, mais a vécu les premières secousses d'une saison qui va être longue. Des secousses que certains n'attendaient pas si tôt. Pas sûr que la réception de Galatasaray, puis le déplacement sur la pelouse du champion de France en titre lillois, cette semaine, soient idéaux pour retrouver un peu de calme.

Donnarumma vit mal sa situation ? "Qu'il s'en prenne à son agent plutôt qu'au PSG"

Transferts Mbappé, Haaland, OM : Les 5 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end IL Y A 5 HEURES