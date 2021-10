Antoine Kombouaré n'a pas manié la langue de bois. L'entraîneur nantais est revenu sans détour sur les tensions survenues avec Pascal Gastien au cœur de la première période du match entre Nantes et Clermont ce samedi à La Beaujoire (2-1). L'expulsion de Johan Gastien (30e) a mis le feu aux poudres, provoquant une vive altercation entre les coaches de des clubs et un échange de noms d'oiseaux. "Je n'ai pas été bon, je suis sorti de mon match, a reconnu Kombouaré. Je n'ai servi à rien, les joueurs ont gagné leur match tout seuls."

Johan Gastien a été expulsé après un geste d'humeur sur le Nantais Andrei Girotto. Un carton rouge que son entraîneur de père a contesté et qu'il n'avait pas encore digéré après la rencontre. "C'était la 3e ou 4e faute sur lui, sa réaction ne m'a pas paru mériter un carton rouge, a-t-il estimé. Un jaune pour le calmer peut-être. Il lui a juste touché le bras. C'est très, très sévère. J'étais en colère, Kombouaré n'a pas été très sympa. Mais c'est de ma faute et je le lui ai dit".

Les deux hommes sont allés trop loin. Mais ils ont su chacun reprendre leurs esprits pour calmer la nervosité ambiante. "Je me suis un peu emporté, je n'ai pas pu rester calme et surtout diriger mon équipe comme je l'aurais souhaité", a encore déploré Kombouaré, avant d'évoquer les excuses de Gastien. "C'est de l'histoire ancienne, la colère est retombée, a-t-il assuré. C'était dur mais on passe à autre chose". Affaire classée.

