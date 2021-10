On ne dira pas que le Groupama Stadium a retenu son souffle tant les chants venant des tribunes lyonnaises n’ont semblé jamais s’arrêter ce samedi. On dira simplement que c’est un rugissement trahissant un immense soulagement qui est descendu des travées au coup de sifflet final face à Lens (2-1). Il suffisait de voir le cri rageur d’Anthony Lopes pour s'en convaincre : l’OL avait besoin de cette victoire

Ad

Pour les trois points, déjà. Histoire de revenir à deux points du dauphin lensois. Mais pour la manière aussi. Car, ce samedi, l’OL a cru revivre un cauchemar constant depuis le début de saison : une première période pleine d’efficacité, matérialisée par les buts de Karl Toko-Ekambi et Houssem Aouar, avant le trou noir au retour des vestiaires, des occasions lensoises à la pelle et une réduction du score qui appelait une dernière demi-heure d’enfer.

Ligue 1 L'OL rugit de plaisir IL Y A 2 HEURES

Minimaliste mais efficace

C’était écrit : Lyon allait se faire rejoindre et allait, encore, lâcher des points dans les derniers hectomètres du match . Il n’en fut rien. Malgré des Sang et Or plus cohérents et plus dangereux, c’est bien Lyon qui signe la belle opération et soigne sa gueule de bois niçoise.

"C'est un vrai soulagement d'avoir gagné car nous étions sur un classement qui ne devrait pas être le nôtre, a reconnu d’entrée Peter Bosz en conférence de presse. Cette fois-ci, nous avons gagné des points en fin de match après en avoir perdu pas mal dans les dernières minutes de plusieurs rencontres".

Anthony Lopes, ô combien décisif durant la rencontre, ne disait pas autre chose auprès de Canal +. "On savait qu’on allait affronter une très belle équipe lensoise, ils sont à leur place, ils font du jeu et sont efficaces, a résumé le portier de l’OL. On avait à cœur de se rattraper par rapport à Nice. C’est chose faite, l’essentiel c’est d’avoir pris les trois points".

La joie des Lyonnais après le but d'Houssem Aouar contre le RC Lens en Ligue 1 Crédit: Imago

Parfois, nous avons perdu en jouant mieux que cela

Une vision minimaliste qui, pour une fois, allait très bien à son coach. Si souvent exigeant dans son jugement, l’entraîneur lyonnais a reconnu, lucide, que cette victoire n’était peut-être pas la plus méritée de la saison : "C’est la meilleure équipe contre laquelle on a joué, a-t-il avoué au micro de Canal +. Il y a des matches qu’on ne méritait pas de perdre mais peut-être qu’aujourd’hui, on ne méritait pas de gagner. Ils ont vraiment très bien joué, ce n'était pas notre meilleur match, surtout en première période où on a perdu beaucoup de ballons. Mais il faut le dire, on a joué contre une très très bonne équipe".

Au fond, cette victoire lyonnaise est clinique. Et ce, dans les deux surfaces. "Il nous a manqué de l'efficacité et il y a eu un gardien qui a fait des arrêts de classe internationale", a d’ailleurs reconnu Franck Haise au moment d’expliquer le score final.

C’est pourtant sur ce genre de victoires que se construisent des saisons abouties et, en cela, Peter Bosz ne voulait pas faire la fine bouche après coup. "Quand on gagne ce type de match, ensemble, cela donne un bon moral, a reconnu le Néerlandais. Nous avons eu un peu de chance, à la fin, il faut le dire. Parfois, nous avons perdu en jouant mieux que cela. C'est le football. J'espère que nous avons appris de cette défaite à Nice". En tout cas, ce samedi, le Groupama Stadium et l’OL se sont chargés de l’exorciser.

Ramsdale et sa parade fascinante : "Je ne sais pas ce qu’il s’est passé"

Ligue 1 "On a pété les plombs" : l’OL, un nouveau sabordage qui coûte cher 24/10/2021 À 14:32