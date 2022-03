Nice l’a encore en travers de la gorge. Quoi ? Cette action de la 74e minute. Un centre venu de la droite à destination d’Andy Delort, en avance sur William Saliba. Le buteur niçois s’est écroulé au moment de reprendre le ballon, après un contact avec le défenseur marseillais. L’arbitre de cet OM-Nice, Jérôme Brisard, a laissé le jeu se poursuivre. Le VAR ne lui a pas indiqué de revenir sur sa décision. Au grand dam du Gym qui n’a pas masqué sa colère par rapport à ce fait de jeu après sa défaite au Vélodrome (2-1).

Ad

Ligue 1 L’antisèche : L’OM n’est pas un dauphin par défaut IL Y A 2 HEURES

Christophe Galtier est longuement revenu dessus en conférence de presse. Pour l’entraîneur niçois, le penalty était clair. "Mais comment un attaquant qui a l'avantage peut-il vouloir tomber dans cette situation ?", a-t-il questionné, avant de mettre en cause le VAR. "Même si ça n'a pas été sifflé, il est évident que ça a été checké, a avancé l’entraîneur des Aiglons. On dit que l'erreur est humaine et là je crois qu'il y en a plusieurs."

"On est naïfs, innocents, gentils"

Le coach niçois estime que l’arbitrage a été défavorable à son équipe de manière générale. Pas seulement sur ce contact litigieux entre Delort et Saliba. Mais il est convaincu que cette action aurait été arbitrée différemment si elle avait eu lieu dans la surface du Gym. "On a beaucoup de faits de match en notre défaveur, a-t-il déploré. Je ne vais pas partir sur de la parano mais il y a un environnement, avec 64 .000 spectateurs. Je suppose que s'il y a la même faute sur Milik, il y a pénalty sans check. On est naïfs, innocents, gentils. Cela nous pénalise."

Malgré tout, Galtier est resté lucide. S’il n’a pas digéré une décision qui pèse sur le résultat de la rencontre, il reconnaît aussi que son équipe n’a pas fait le nécessaire dans ce duel déterminant pour la course à la Ligue des champions. "On ne peut pas considérer que les faits de jeu balaient notre première période, qui a été pauvre et timide, a-t-il souligné. On ne s'est jamais mis dans le sens du jeu, ou trop peu. Dans ce genre d'événement, on doit avoir plus de caractère. Il va falloir se remobiliser."

Vélodrome, promesse d'Aulas et concurrence : Et si l'OL et l'OM allaient au bout ?

Ligue 1 Le Vélodrome peut rugir : l'OM redevient dauphin IL Y A 3 HEURES