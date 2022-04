Pour les feux d'artifice, il fallait se rendre en dehors du Parc des Princes samedi. Le Paris Saint-Germain est bien devenu, sans surprise, champion de France pour la dixième fois de son histoire. Mais le froid avec les supporters et un match du titre conclu par un match nul sans relief face à Lens (1-1) ternissent quelque peu l'éclat de la soirée. Le champagne à peine débouché, l'heure était ainsi déjà à l'après pour Leonardo.

Ad

, c'est quelque chose que l'on doit fêter" a-t-il assuré au micro de Canal+. Mais très vite, les souvenirs douloureux des dernières semaines ont pris le dessus sur les cotillons du soir. "C'est vrai qu'on a vécu une saison très difficile. La défaite contre le Real Madrid, c'était très compliqué. On a vécu des ambiances surréalistes, comme aujourd'hui." Le directeur sportif parisien s'est félicité de ce titre, " un record " a-t-il assuré au micro de Canal+. Mais très vite, les souvenirs douloureux des dernières semaines ont pris le dessus sur les cotillons du soir. "

Ligue 1 Fête à l'extérieur, frustration à l'intérieur : triste titre au Parc IL Y A UNE HEURE

"C'est un des objectifs les plus importants, amuser les personnes non ?"

Leonardo ne peut réprimer un sourire presque gêné à la vue de son stade vidé de ses supporters au moment de savourer un accomplissement certes attendu, mais aussi une petite revanche sur la saison dernière et sur le titre chipé par le LOSC. L'ancien de l'AC Milan ne le cache pas, renouer avec son public est un des chantiers prioritaires de ce Paris Saint-Germain.

"Pourquoi est-ce qu'on vit le football ? C'est pour créer une énergie entre les supporters et une équipe, clame Leonardo. C'est un des objectifs les plus importants, amuser les personnes non ? Pas de créer le contraire. C'est normal que l'attente qu'il y avait sur nous était importante et que la déception soit du même niveau. On doit comprendre tout ça, comprendre en profondeur ce qu'il se passe, c'est la seule manière de créer quelque chose de positif. L'histoire ne recommence pas, non. Elle continue."

Continuer, oui mais avec qui ? Alors que la fin de saison s'annonce en roule libre, les travaux de l'été s'annoncent nombreux. Au moins autant que l'acte de contrition du directeur sportif parisien n'est grand quant à cet exercice au bilan frustrant. "Si je serai là la saison prochaine ? C'est difficile avec moi, c'est impossible sans moi" s'en sort Leonardo dans une pirouette.

"Bien sûr que j'ai envie, sinon je ne serais pas là. L'énergie, l'envie ne manquent pas. J'ai commis des erreurs, on doit les assumer. J'ai fait des erreurs en général, sur le recrutement, dans la gestion, dans mon comportement. Je parle de moi, comme je parle de tout le monde, chacun a son influence dans une saison, et on doit l'assumer. On a des bonnes choses, d'autres à regarder, à réfléchir. On va prendre des décisions pour repartir encore plus forts la saison prochaine."

"Il y a un vrai risque que Navas et Donnarumma soient encore là la saison prochaine"

Kylian Mbappé pas à l'ordre du jour lors de la réunion de Doha

Le premier des dossiers se nomme évidemment Kylian Mbappé, dont l'avenir n'est toujours pas scellé. Libre fin juin, la star française fait l'objet de vives discussions dernièrement, alors qu'une réunion au sommet à Doha sur son cas a été annoncée par plusieurs médias cette semaine. Cette fois, Leonardo préfère un dégagement loin devant. "Il n'y a pas de discussion spéciale à Doha, les discussions avec Kylian, il y en a toujours eu. Il y a des discussions à Doha mais sur d'autres choses. Kylian dit les choses clairement, on a une communication constante avec lui. Ce qu'il dit en ce moment, je pense que c'est la vérité. Il est encore en réflexion."

Le directeur sportif de la capitale n'est évidemment pas dupe, "sans lui, cela change tout" en est-il bien conscient. "Il y a une possibilité qu'il reste, il y en a une aussi qu'il parte" conclut-il. Un autre possible regret à ajouter à son bilan d'ici cet été.

Ligue 1 Et maintenant le championnat : Le PSG, premier partout sur la scène nationale IL Y A 2 HEURES