A peine le coup de sifflet final, ils se sont dispersés aux abords de la pelouse. Comme pour se prémunir d’une après-midi qui tourne encore plus mal. Ce dimanche, les CRS n’ont pas hésité longtemps à se déployer dès la fin du match, conscients que le cauchemar vécu par les Stéphanois pouvait réveiller des colères légitimes. De débordements, il n’y eut point. De révolte non plus, malheureusement. Fessés par des Rennais à des années-lumière en termes de niveau (0-5), les Verts ont ajouté un nouveau chapitre à leur saison en forme de crise continue depuis août.

Ce dimanche, les hommes de Claude Puel ont perdu pour la 9e fois de la saison. Ils ont encaissé leur 37e but de l’exercice et n’ont toujours pas marqué, comme face à Brest mercredi (1-0). "C’est une catastrophe, c’est interdit, on a pas le droit, a facilement reconnu Zaydou Youssouf au micro de Prime Video après coup. Faut qu'on arrête de parler et qu'on mette tous les ingrédients sur le terrain pour qu’on bascule de l’autre côté. Franchement, ça fait mal. Faut vite tourner la page, ça devient urgent. Prendre 0-5 à domicile, c'est n'importe quoi". "Je n'ai pas les mots, a embrayé Harold Moukoudi après coup. Prendre un tel score à domicile, c'est honteux, catastrophique. Nous sommes tous abattus. Vraiment, ça fait mal. Il faut très, très vite trouver des solutions et relever la tête. Dans notre position, nous n'avons pas le choix. On ne peut pas continuer ainsi".

Ad

Un cordon de CRS pour permettre aux joueurs de Saint-Etienne - Rennes de regagner les vestiaires Crédit: Getty Images

Ligue 1 0-5, triplé de Terrier : Rennes est sublime, les Verts et Puel dans les abîmes IL Y A 2 HEURES

"Est-ce que cela laissera des séquelles ? Je ne sais pas"

Le scénario est resté le même : un premier quart d’heure cohérent puis le château de cartes qui s’écroule et la fin des espoirs. Dans les tribunes, ce fut surtout des chants et des banderoles destinés à Claude Puel ou à sa direction qui sont venus animer l’après-midi. "On a pris un sérieux coup derrière la tête, a encore avoué Moukoudi. Est-ce que cela laissera des séquelles ? Je ne sais pas, je ne suis pas visionnaire. Il est normal que les supporters soient en colère. Il est vrai que le moindre fait peut être fatal pour nous. Sur ces derniers matches, c'est ce que nous avons vu".

Souvent ciblé comme responsable, Puel n’a pas semblé paniquer quant à la situation des Verts, espérant des jours meilleurs prochainement. "Il y a un contexte difficile à appréhender pour tout le monde, a-t-il lâché en conférence de presse. Nous avons eu de bonnes entreprises durant vingt minutes et nous n'avons pas su concrétiser ces temps forts. C'était bien mais nous avons manqué de justesse, c'est dommage. Le groupe a besoin de confiance. Et souvent ces situations, des petites choses, peuvent vite dérégler l'équipe".

Ce dimanche, c’est la sortie de Moukoudi qui a suffi à faire plonger les Verts. "Moukoudi a dû sortir blessé et le temps de se réorganiser, nous avons pris le premier but dans la foulée, a rembobiné Puel. Et sur des situations mal maîtrisées, on concède un deuxième but et on s'est liquéfié. Il est alors difficile de réagir. Le quatrième but a mis un terme au match. Nous avons été très fragiles. L'équipe a été touchée face à un adversaire qui a des joueurs de qualité et cela ne pardonne pas. Le groupe bataille et va se relever. Nous n'avons pas le droit de lâcher. Il faut recommencer une série". Reste à savoir si sa troupe en est vraiment capable sous ses ordres…

Claude Puel mis sous pression par les supporters de Saint-Etienne. Crédit: Getty Images

Ligue 1 Le Stade Rennais stoppé, Lille relancé 01/12/2021 À 21:55