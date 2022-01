Quelle trace laissera Laurent Koscielny, l'un des meilleurs défenseurs français depuis dix ans, dans l'histoire ? Sans doute pas celle qu'il mérite au vu de son talent et de sa régularité au plus haut niveau. Pour tout un tas de mauvaises raisons (son petit palmarès, ses quelques sautes de concentration, son agressivité, ses blessures, etc.) mais aussi parce qu'il n'a jamais su réussir ses sorties. Ce mardi, les Girondins de Bordeaux ont décidé de mettre à l'écart leur capitaine dont le niveau de jeu et l'implication dans le vestiaire ne correspondent pas à son salaire (3 millions d'euros annuels), le plus gros de l'effectif. A Bordeaux, comme ailleurs, l'histoire risque donc de mal se terminer alors qu'il reste un an de contrat à Koscielny. Comme un symbole d'une fin de carrière bringuebalante, très loin des hauteurs qu'a connues l'ancien homme de base de Didier Deschamps.

Car s'il fallait marquer un tournant, il se situerait le 3 mai 2018 lors d'une demi-finale de Ligue Europa entre Arsenal et l'Atlético Madrid. A ce moment précis, il est un incontournable titulaire en équipe de France aux côtés de Raphaël Varane. Défenseur le plus régulier des Bleus entre 2014 et 2017, Koscielny, incontestable patron, rassure dans une charnière où il enchaîne les sélections (51 au total en 7 ans). A Arsenal, c'est à peu près la même chanson avec le brassard de capitaine en plus. Sa rupture du talon d'Achille ce 3 mai 2018, à un mois de la Coupe du monde va tout faire basculer. Il va, d'abord et avant tout, rater le rendez-vous le plus important de sa carrière, voir Samuel Umititi survoler la compétition et les Bleus remporter la compétition.

2018, la blessure

Il fut le 24e champion du monde mais son nom n'apparaîtra jamais au palmarès. L'histoire s'est injustement écrite sans lui. Une blessure à vif. Après le sacre du Loujniki, il ne restait plus beaucoup de place dans la lumière. "Je voulais qu'ils se qualifient, et en même temps, je voulais qu'ils perdent, témoignera-t-il en larmes dans le Canal Football Club. C'est un côté égoïste. C'est comme ça, c'est la vie... Je pense que la victoire des Bleus m'a fait beaucoup plus de mal psychologiquement que la blessure." Une interview dans laquelle il entérine sa retraite internationale avec des mots durs envers Didier Deschamps : "Je l'ai eu une fois pour mon anniversaire au mois de septembre, il m'a envoyé un SMS, sinon non je ne l'ai pas eu, raconte-t-il alors toujours à fleur de peau. Comment dire ? Beaucoup de personnes que je pensais proches de moi m'ont déçu. Il y a beaucoup d'autres personnes, il n'y a pas que le coach."

Fin d'une première aventure dans l'incompréhension alors que DD lui a témoigné sa confiance durant des années. A Arsenal, après avoir retrouvé le brassard au cours d'un retour plutôt réussi, il impressionne. Alors qu'il incarne à ce moment-là mieux que quiconque les Gunners, qu'Arsenal l'a toujours soutenu lors de ses convalescences, qu'il en est toujours le capitaine, que les supporters l'adorent et qu'il semble s'inscrire dans la durée, il sèche un stage de préparation aux Etats-Unis à l'été 2019 et part au bras de fer. Stupeur à Londres. Après dix ans dans la capitale anglaise, là-encore, la fin n'est pas à la hauteur de l'aventure commune. "Nous sommes très déçus par le comportement de Laurent qui va à l'encontre de nos règles", témoigne une institution prise au dépourvu.

Arsenal, la stupeur

Direction Bordeaux pour un contrat démentiel de trois ans plus deux en option avec des émoluments qui ne cadrent pas avec les moyens bordelais (3 millions d'euros par an). Inespéré pour un joueur de 33 ans. Si ses deux premières saisons chez les Girondins restent plus qu'honorables avec des débuts franchement réussis, ses nombreuses absences sur blessure fragilisent le statut conféré par son faramineux contrat. Cette saison, à 36 ans, il joue peu (11 matches sur 20) et, trop souvent fautif sur le terrain, symbolise les errements d'une défense aux abois. Les Girondins ont tranché en l'écartant alors que l'ancien Lorientais a la possibilité de prolonger son contrat de deux ans en juin. Les Girondins, qui remettent aussi en cause son investissement selon L'Equipe, souhaitent l'en décourager. Comme avec les Bleus, comme avec Arsenal, l'expérience tourne au vinaigre. Dommage car sa carrière méritait mieux.

