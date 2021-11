Il est urgent d'attendre. Selon L'Equipe , Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les deux propriétaires des Verts, ne seraient plus aussi pressés de céder l'ASSE alors même que trois offres de rachat au moins ont été retenues et que la fronde est immense chez les supporters à l'encontre du duo. Problème, la valeur du club est en chute libre après un début de saison chaotique qui a mené les Verts à la 19e place du classement. Le spectre d'une relégation a impacté la valeur d'un club que les deux co-propriétaires souhaitaient céder pour au moins 60 millions d'euros l'été dernier. On en est désormais très loin.

Wahbi Khazri (AS Saint-Etienne) lors d'une rencontre de Ligue 1, saison 21-22 Crédit: Getty Images

Il n'est donc pas à exclure que Caïazzo et Romeyer jouent la montre en attendant que le club se sorte de ce début de saison calamiteux à moins d'une offre gigantesque. Le pari est risqué alors qu'il va sans doute falloir gonfler l'effectif cet hiver pour assurer le maintien au printemps. D'autant que Khazri, Bouanga, Mouloudi, Neyou ou encore Sow participeront à la CAN au mois de janvier. Bref, l'ASSE est sur un fil. Voilà plus de trois ans désormais qu'elle a engagé un processus de vente et force est de constater qu'elle traîne en longueur...

