Personne ne sait ce que cela donnera sur le terrain samedi (21h) face à Reims. Mais le discours a déjà changé. L'ASSE est passée en mode commando et c'est l'urgence qui semble désormais guider les choix du club. A commencer par celui du nouveau coach. Exit Claude Puel, place à son adjoint, Julien Sablé, figure emblématique des Verts dont il fut capitaine pendant des années. Pour sa première conférence de presse, il n'a pas caché sa surprise : "C’est inattendu d’être ici, a commencé l'ancien milieu des Verts. C’est une demande de Loïc (ndlr : Perrin)." Propulsé coordinateur sportif lundi dernier, Perrin a donc très vite mis les mains dans le cambouis et tranché la question du coach, aujourd'hui par intérim.

Ad

C'est la deuxième fois que Sablé occupe le poste de pompier de service. A l'automne 2017, il avait laissé sa place après six matches et une mission ratée (deux nuls, quatre défaites). Un historique qui ne plaide pas en sa faveur. Mais lui s'en défend : "La première fois, j'y suis allé comme un ancien joueur en me disant ça allait le faire, je n'étais pas prêt, admet-il. Depuis je suis diplômé et surtout j'ai travaillé dans des staffs avec Gasset et Puel, ça change tout." Pour trancher avec son prédécesseur, Sablé a déjà pris une décision forte : changer de capitaine. Exit Mahdi Camara, place à Wahbi Khazri.

Ligue 1 De la 19e à la… 20e place : Puel, deux ans d’un trop long calvaire 06/12/2021 À 09:21

Wahbi Khazri (AS Saint-Etienne) lors d'une rencontre de Ligue 1, saison 21-22 Crédit: Getty Images

Je le fais pour le club car la situation me fait mal

"Ce n'est pas un choix contre lui, c'est pour Mahdi et pour le groupe. Je crois en lui depuis très jeune et j'aurais besoin de lui à l'avenir", a-t-il justifié. Alors qu'il pose sa patte sur l'équipe, Sablé s'imagine-t-il pas déjà comme celui capable de redresser les Verts et de pousser l'intérim plus longtemps que prévu alors que les coach ne se bousculent pas pour venir sauver les Verts ? "Je pense à Saint-Étienne et au match de Reims, a-t-il botté en touche. Je ne peux pas être plus sincère que ça avec vous. Je suis en colère quand je vois la situation de mon club, je veux relever ce challenge là. Ce n'est pas un cas personnel."

Et de conclure par ce qui a animé son retour dans la lumière : "Je suis un enfant de Sainté, on est en grand danger, beaucoup plus qu’il y a 3 ans et demi. Je le fais pour le club car la situation me fait mal. Je suis un soldat et on y va." A court terme au moins, l'ASSE confie son destin à ses deux capitaines les plus emblématiques des 20 dernières années. Le duo Sablé-Perrin peut-il sauver les Verts ? C'est le pari d'une direction toujours aussi silencieuse…

Ligue 1 Ruffier contredit Puel et dément avoir refusé le rôle de doublure 15/08/2020 À 11:27