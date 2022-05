À Paris, c'est une fin de saison qui s'annonce plus animée en coulisses que sur le terrain. Déjà sacré champion de France, éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe de France, le PSG peut se pencher d'ores et déjà sur le prochain cru 2022-2023. Avec quel entraîneur ? Et quels dirigeants ? Des questions sans réponses, du moins pour l'instant. Mais sur le mercato, le club de la capitale s'active, notamment pour renforcer son milieu de terrain et, surtout, le poste de relayeur.

Pogba voudrait venir à Paris, mais...

Selon les informations du Parisien , le PSG vise un profil "box-to-box" dans un milieu qui pourrait être redéfini, notamment après le départ de certains joueurs. Le premier nom évoqué par le quotidien francilien est celui de Paul Pogba, dont le contrat avec Manchester United expire en juin prochain. Deux problèmes, toutefois, pour l'international français, qui aurait manifesté en privé son envie de rejoindre Paris. Le premier, son physique, souvent sujet à des blessures . Et le deuxième : Pogba n'est pas être considéré comme un joueur formé en France. Pas une bonne nouvelle pour le PSG, qui devra constituer les listes UEFA de la Ligue des champions avec les départs probables de Mbappé, Kurzawa, Diallo, ou encore Dagba et Dina Ebimbe.

Si Pogba est donc certainement une piste pour Paris, d'autres sont évoquées par le média. Il y aurait tout d'abord celle menant à Aurélien Tchouaméni, promis à un départ de l'AS Monaco l'été prochain mais dont la priorité reste un départ à l'étranger. Le Real Madrid serait d'ailleurs en pole position dans ce dossier. De plus, son profil est plus celui d'un récupérateur. Khephren Thuram (Nice) et Seko Fofana (Lens) sont également cités, tout comme l'international italien Nicolo Barella, qui évolue à l'Inter Milan, et Sergej Milinkovic-Savic, le milieu de la Lazio Rome, dont l'agent est un certain Mateja Kezman. Une cible de longue date relancée par les médias italiens deplus plusieurs semaines. Son prix, estimé à 80 millions d'euros, pourrait toutefois être un frein. "Et Paris n'est pas vraiment acheteur", précise le Parisien.

