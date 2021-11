Jonathan Clauss, défenseur ultra-décisif

Il y a quelques semaines, Didier Deschamps avait admis qu'il faisait partie des joueurs suivis par le staff de l'équipe de France. Le sélectionneur des Bleus avait refusé d'alimenter un supposé buzz des médias autour de Jonathan Clauss. Mais le piston lensois n'a pas vraiment besoin de publicité. Ces derniers mois, le joueur de 29 ans n'a cessé de se faire remarquer. Avec six passes décisives et deux buts inscrits en championnat, il est le défenseur le plus décisif de Ligue 1… et même des cinq grands championnats. Juste devant Trent Alexander-Arnold (un but, six passes décisives). Pas rien.

Jimmy Cabot, en avant, toute !

Jimmy Cabot n'est pas aussi décisif que Jonathan Clauss. Mais pour Angers, il est tout aussi précieux. Cette saison, l'ancien Lorientais est tout simplement le joueur de Ligue 1 qui progresse le plus balle au pied, en termes de distance (4,28 km) mais aussi vers l'avant (2,65 km). D'ailleurs, il est aussi le deuxième joueur réussissant le plus de chevauchées derrière Kylian Mbappé, et le deuxième joueur pénétrant le plus souvent le dernier tiers du terrain adverse derrière le Lensois Seko Fofana. Étonnant.

Hugo Ekitike, gros danger

Parmi les joueurs capables de rentabiliser au mieux les ballons face au but adverse, Hugo Ekitike est un sacré phénomène. Statistiquement, la pépite de Reims compte 1,8 "expected goal" depuis le début de saison. En clair, avec les situations de jeu dans lesquelles il s'est retrouvé, l'attaquant n'aurait "dû" marquer que deux buts (en arrondissant) en 2021-2022. En réalité, pourtant, le Rémois a scoré cinq fois. Autrement dit, le joueur de 19 ans n'a pas besoin de se retrouver dans les positions les plus favorables pour faire mouche. Aucun autre joueur de Ligue 1 ne dispose d'un ratio (buts réels/buts attendus) plus élevé que le sien.

Benjamin André, la muraille

Lui est l'un des joueurs les plus fiables de notre championnat. Passé par Ajaccio et Rennes, Benjamin André s'apprête à boucler sa dixième saison consécutive dans la peau d'un titulaire en Ligue 1. Et à 31 ans, le milieu de terrain brille toujours dans son domaine de prédilection : la récupération. Depuis le début de cet exercice, le Lillois a gratté 140 ballons en 13 matches joués. Soit plus de 10 par match. Essentiel pour le LOSC.

Benjamin Bourigeaud, le distributeur de caviars

Benjamin Bourigeaud ne compte "que" quatre passes décisives cette saison. Le total est tout à fait honorable. Mais il ne dit pas tout de la capacité du Rennais à trouver ses coéquipiers proches de la zone de vérité. Car l'ancien joueur du RC Lens a également adressé 45 passes qui ont amené un tir. C'est au moins six de plus que tout autre joueur du championnat. Bourigeaud est également celui qui a réussi le plus de passes dans la surface adverse, hors coups de pied arrêtés, aux côtés de Franck Honorat et Cengiz Ünder. Un vrai atout pour Gaëtan Laborde, Martin Terrier ou encore Kamaldeen Sulemana.

