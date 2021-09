en provenance d'Italie" pour Jonathan Ikoné. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, la pandémie et sa crise économique sont passées par là, Lille a été sacré champion de France après avoir vendu (et acheté) à tour de bras. Ikoné, lui, est toujours là. Il y a deux ans, presque jour pour jour, il était l'homme qui valait plus de 70 millions d'euros. Le 16 septembre 2019 très exactement, Gérard Lopez, alors président de Lille, révélait dans les colonnes du Figaro avoir refusé une telle offre "" pour Jonathan Ikoné. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, la pandémie et sa crise économique sont passées par là, Lille a été sacré champion de France après avoir vendu (et acheté) à tour de bras. Ikoné, lui, est toujours là.

Joueur de grand talent, lui aussi né à Bondy - comme vous savez qui - le milieu offensif peine à retrouver son meilleur niveau. Celui qui lui avait permis d'être appelé par Didier Deschamps, après sa meilleure saison statistique en Ligue 1 (3 buts et 9 passes décisives), et de disputer quatre matches avec l'équipe de France entre août et septembre 2019.

Le poste... Et l'attitude

À 23 ans, il peine désormais à retrouver un statut de titulaire indiscutable au LOSC. "C'est un joueur de grand talent, il a été régulier pendant l'été, a noté son entraîneur Jocelyn Gourvennec. Il a été très bon durant la trêve, s'est débarrassé de ses soucis à la cheville. J'ai parlé avec lui de ce qu'il avait fait à Lille pour aller en équipe de France. S'il n'y est plus, c'est qu'il a été inconstant, irrégulier. J'en ai discuté avec lui."

Le constat ne date pas d'hier et, paradoxalement, ses performances lors de la saison précédente furent moins consistantes, malgré le titre de champion de France décroché par les Lillois. Régulièrement installé un cran plus haut sur le terrain depuis l'arrivée de Gourvennec, Ikoné peine à trouver ses repères. Face à Nice, lors de la 2e journée, il avait été remplacé à la pause en plein naufrage lillois . Aligné aux côtés de Burak Yilmaz, il s'était retrouvé le plus souvent dans le couloir droit, proche de Tim Weah.

Christophe Galtier, déjà, peinait à trouver la bonne formule pour profiter des qualités de vitesse et de percussion du joueur tout en augmentant son rendement. "Il doit s'adapter quand il joue dans l'axe, sur le côté en rentrant dans l'axe ou sur le côté pour donner de la largeur, disait en décembre 2020 celui qui est aujourd'hui le coach de Nice. Même s'il est plus à l'aise dans le cœur du jeu, parce que c'est un accélérateur de jeu."

On a parfois l'impression qu'il est facile

Au-delà de l'aspect technique, c'est aussi l'état d'esprit du joueur qui pose question. Ces derniers mois, il n'a pas toujours eu l'implication nécessaire pour viser plus haut. "Il doit aussi mettre plus de détermination parce qu'il a beaucoup de talent, a récemment observé Gourvennec. On a parfois l'impression qu'il est facile. Et il en a conscience."

Et s'il n'a toujours pas eu suffisamment d'impact dans le jeu cette semaine face à Wolfsburg cette semaine en Ligue des champions (0-0), il a au moins eu le mérite de se mettre au niveau dans l'intensité. Mais il lui en faudra encore plus pour peser sur le bouillant derby du Nord, à Lens.

