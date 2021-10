Le problème des comparaisons flatteuses, c'est qu'elles finissent souvent par être dangereuses. Révélé à Schalke il y a trois ans, Alexander Nübel devait être le nouveau Manuel Neuer . Parce que son parcours ressemble comme deux gouttes d'eau à celui du légendaire portier de la Mannschaft, aussi parce qu'il partage d'autres similitudes physiques, comme sa taille (1,93m) ou son envergure. Mais la ressemblance s'arrête là et sur le terrain, l'étiquette est plus difficile à supporter. Prêté pour deux saisons à l'AS Monaco, le géant de Paderborn a vécu une première partie de saison particulièrement délicate.

En deux mois, le portier allemand n'a pas convaincu les supporters monégasques qui, visiblement, n'ont pas l'intention de lui accorder plus de temps pour faire ses preuves. Compte-tenu de son statut, l'attente fut grande. La déception, tout autant. Le 22 septembre dernier, face à Saint-Étienne, le gardien de l'ASM a été sifflé par une partie de son public. "Je ne comprends pas certains supporters, avait alors réagi Niko Kovac en conférence de presse, après le match remporté par son équipe (3-1). Sur le but de Bouanga, Caio [Henrique, le latéral monégasque, NDLR] le masque. C'est un pointu et quand vous ne voyez pas la frappe partir, c'est difficile de faire un arrêt."

Lobé deux fois par Aguilar... en quatre jours

Je considère qu'il n'a pas eu de chance sur les buts que nous avons concédés, a assuré son entraîneur avant la trêve internationale. Je n'ai pas souvenir qu'il ait commis une erreur ayant amené un but en Ligue 1." En réalité, le public qui l'avait pris en grippe lui reprochait bien moins ce pion sans conséquence que d'autres prestations. En particulier celle du 25 août dernier, sur la pelouse du Shakhtar, où l'ancien joueur de Schalke s'est laissé lober par une déviation malheureuse de Ruben Aguilar, en toute fin de match, scellant l'élimination de l'ASM sur la route de la Ligue des champions ... avant de concéder un copier-coller, quatre jours plus tard à Troyes. ", a assuré son entraîneur avant la trêve internationale.."

Nübel n'a effectivement pas commis de fautes de mains ayant eu de grandes conséquences. En revanche, il a déjà payé, à plusieurs reprises, des problèmes de placement : trop loin de sa ligne face au Shakhtar et à Troyes, il a également été pris dans des angles fermés face à Lens puis Nice. "Pour l'instant, il n'a pas eu beaucoup d'opportunités de montrer ses qualités parce qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions", tentait de modérer Kovac le mois dernier. Le géant de Paderborn n'a effectivement pas été abandonné par sa défense, puisqu'il n'a concédé qu'un tir de plus que Keylor Navas, et un de moins que Walter Benitez, deux derniers remparts d'équipes solides du championnat.

56,5% d'arrêts

Mais il n'a réalisé que 14 parades (et 11 buts encaissés) depuis le début de saison en Ligue 1, 19e plus mauvais total parmi les 25 gardiens ayant disputé au moins deux matches depuis le début de l'exercice. Pas suffisamment décisif, il ne devance, avec 56,5% d'arrêts, qu'Alexandre Oukidja (Metz) et Arthur Desmas (Clermont) parmi les gardiens titulaires. Pire, l'ancienne doublure de Neuer n'est pas beaucoup plus à l'aise avec ses pieds. Face au Sparta Prague et au RC Lens, ses mauvaises relances ont coûté deux buts. Et sur la pelouse de la Real Sociedad, c'est aussi l'une de ses passes ratées qui a débouché sur un corner permettant au club basque d'égaliser.

Alexander Nübel lors du match opposant la Real Sociedad à l'AS Monaco, le 30 septembre 2021 en Ligue Europa Crédit: Getty Images

Bref, difficile de trouver au portier monégasque un moyen de sortir du cercle vicieux dans lequel il est englué depuis plusieurs semaines. "Il a besoin de clean-sheets", a noté Kovac. Nübel n'en a obtenu qu'un en L1, face à Bordeaux, juste avant la trêve. "Il a aussi besoin d'un peu plus de soutien, même si je peux vous assurer qu'il a celui de tous ses coéquipiers et de son staff, a assuré le technicien croate. C'est un gars intelligent, je suis sûr qu'il va prouver toute sa valeur dans les prochaines semaines." Car Kovac n'a pas l'intention de remettre son statut de titulaire. Et qu'importe si l'étiquette du "nouveau Neuer" s'est quelque peu décollée.

