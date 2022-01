Il était impossible de le savoir à l'époque, mais la première confrontation entre le PSG et L'OL, le 20 septembre dernier, allait enclencher une tendance de fond. Pour Paris. Comme pour Lyon. Ce soir-là, Mauro Icardi avait marqué dans le temps additionnel et permis à son équipe d'arracher deux points dans le money-time. Depuis, le club de la capitale a fait des fins de matches sa spécialité. Tout le contraire des Gones.

Cette saison, le Paris Saint-Germain est l'équipe qui a gagné le plus de points dans le dernier quart d'heure. Et l'Olympique Lyonnais est celle... qui en a perdu le plus. Au total, les hommes de Mauricio Pochettino ont grappillé 14 unités en fin de match, alors que les coéquipiers d'Houssem Aouar en ont laissé filer 9, pour seulement 2 empochés. Autrement dit, si les scores des deux équipes s'étaient figés à la 75e minute, le vice-champion de France en titre serait 3e de Ligue 1. Avec un point d'avance sur Lyon.

L'écart, trop important pour n'être que le fruit du hasard, en dit beaucoup sur les forces et les faiblesses des deux équipes. Pas toujours très cohérent collectivement, Paris sait de nouveau refuser la défaite, ce qui ne fut pas franchement le cas là saison dernière. "Ce n'est pas un hasard de voir cette équipe répondre de cette manière, soulignait Mauricio Pochettino il y a quelques semaines, au moment de justifier les excellentes performances de ses hommes en fins de matches. Cela montre sa mentalité, son caractère. En vérité, on souffre. Mais on veut gagner, de la meilleure manière possible."

13 buts marqués pour Paris, 12 encaissés pour Lyon

Paris profite aussi et surtout de la qualité de ses individualités, dont le talent contraint les équipes adverses à plus de concentration et de dépenses énergétiques. Supérieurs techniquement, Kylian Mbappé, Neymar ou Lionel Messi peuvent ainsi exploiter plus de brèches dans le dernier quart d'heure. Sur les 13 buts marqués par le PSG en fins de matches, 9 l'ont d'ailleurs été à la suite d'une dernière passe délivrée par l'un des trois fantastiques. Et ce n'est évidemment pas un hasard non plus.

Lyon, qui a encaissé 12 pions dans le dernier quart d'heure, paie plutôt son manque de constance et de rigueur tactique. "Nos performances ne sont pas stables, expliquait Peter Bosz avant la trêve. Il faut montrer que nous sommes capables d'être stables. On perd des points là où l'on ne doit pas en perdre. Ça nous arrive trop souvent et ce n'est pas bon pour la confiance." Et pour sortir du cercle vicieux, les Gones ne peuvent, eux, pas toujours compter sur leurs individualités, parfois plus intéressées par leurs performances personnelles plutôt que par celles du groupe.

Plusieurs cadres du vestiaire ont mis en exergue ce manque de cohésion au moment de sécuriser un avantage. Sur le terrain, comme à Bordeaux lorsque Anthony Lopes avait passé un savon à Lucas Paqueta. Mais aussi en dehors. "On doit retrouver les bases, rappelait Jérôme Boateng en conférence de presse. On ne doit pas faire des erreurs faciles et perdre le ballon, surtout face à Paris. On doit avoir un jeu agressif, avec de la passion. On doit être compact et jouer en équipe." Paradoxalement, c'est ce que Lyon avait très bien fait au match aller, avant d'être renversé. Là, ce n'était qu'un accident. Depuis, c'est devenu une mauvaise habitude.

