A Lyon, ce dimanche soir (20h45), Kylian Mbappé sera le seul rescapé des quatre fantastiques. Mauricio Pochettino est en effet privé d'Angel Di Maria, Lionel Messi et Neymar pour le déplacement du Paris Saint-Germain à Décines dans le cadre de la 20e journée de championnat.

Outre ces trois hommes, Gianluigi Donnarumma, Danilo Pereira, Julian Draxler et Layvin Kurzawa sont également indisponibles car à l'isolement après avoir contracté le Covid-19. Alexandre Letellier blessé, Sergio Rico et Denis Franchi et Lucas Lavallée sont appelés, en plus du titulaire Keylor Navas. Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye sont aussi absents puisqu'ils disputent la Coupe d'Afrique des Nations.

De nombreux jeunes joueurs ont donc été convoqués, à commencer par les "habitués" Eric Dina Ebimbe, El Chadaille Bitshiabu, Xavi Simons ou encore Edouard Michut. Sergio Ramos est bien là.

Le groupe du Paris Saint-Germain pour le déplacement à Lyon

Gardiens : Navas, Rico, Franchi, Lavallée

Défenseurs : Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Dagba, Kehrer, Nuno Mendes, Bitshiabu, Bitumazala, Bernat

Milieux : Verratti, Paredes, Wijnaldum, Herrera, Dina Ebimbe, Simons, Michut, Gharbi

Attaquants : Mbappé, Icardi, Yansané

