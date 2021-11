Il est installé. Et pour de bon. Chahuté pour des performances qui ne légitimaient en rien son statut de titulaire au détriment de Steve Mandanda, Pau Lopez est désormais de plus en plus convaincant dans la cage de l'Olympique de Marseille. Plus sûr, plus décisif, le portier espagnol jouit désormais d'un bilan rassurant, même si certains chiffres démontrent que l'ancien joueur de la Roma ne fait pas encore partie du gratin. Explications.

Clean sheets : Pau Lopez au sommet… mais bien aidé

Neuf titularisations, cinq clean sheets : Pau Lopez a conservé sa cage inviolée lors de plus de la moitié des matches qu'il a disputés en Ligue 1, notamment face à des rivaux directs de l'OM (Monaco, Rennes, Paris ainsi que Clermont et Angers). Personne ne fait mieux en championnat. Walter Benitez et Alfred Gomis ont eux aussi cumulé cinq clean sheets mais ils ont disputé plus de rencontres.

Mais cette statistique, importante pour les gardiens et leur confiance, est aussi une œuvre collective. Depuis le début de la saison, Marseille est l'équipe de L1 qui concède le moins de tirs cadrés (36). Dans le détail, Lopez n'a eu qu'une parade à faire face à Angers et Clermont et aucune face à Monaco, notamment.

Difficulté des arrêts : Une vraie montée en puissance

Là, Pau Lopez a mis tout le monde d'accord. Déjà auteur de parades importantes face à Lens, fin septembre, même si l'OM s'était incliné, l'Espagnol est monté en puissance au fil des semaines sur sa ligne et dans sa surface. Sa performance face à Lorient, mi-octobre, demeure son match référence avec, notamment, une double parade importantissime face à Laurienté puis Diarra, alors que le score était de parité (1-1).

Il a ensuite enchaîné face à la Lazio puis devant Lionel Messi et le PSG. Selon les statistiques avancées de Fbref, le dernier rempart olympien aurait dû encaisser 1,8 but de plus en Ligue 1 cette saison. A ce petit jeu, Seuls Walter Benitez (3), Anthony Lopes (2,1) et Matz Sels (2) font mieux.

Jeu au pied : Du mieux mais encore une grosse lacune

C'était l'argument-massue de Jorge Sampaoli lorsqu'il devait justifier la confiance accordée à Pau Lopez. L'Espagnol a été promu pour son aisance au pied. "Dans notre idée de jeu, un gardien est un joueur de plus, avait expliqué l'entraîneur argentin fin septembre. C'est le gardien qui a le plus de temps pour faire la première passe." Dans ce domaine, l'ancien portier de la Roma fait le job à la fois dans le jeu court (98,4% de réussite) et dans les transmissions à distance moyenne (97,9%). Plusieurs gardiens de L1 font mieux (Nübel, Lopes, Green, Gomis…).

Plus en confiance que lors de ses premières sorties, Pau Lopez a, en revanche, progressé sur ses prises de balle, moins approximatives. Il est aussi plus réactif que Mandanda lorsqu'il faut boucher les espaces derrière la défense. En revanche, il demeure beaucoup moins performant que l'international tricolore sur le jeu long (passes de plus de 30 mètres) où son taux de réussite chute à 56,8%. Loin des références Anthony Lopes (70,1) et Donnarumma (74,2). Souvent pressé haut, l'OM aurait pourtant bien besoin que son portier N.1 progresse dans ce domaine.

