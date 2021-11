Lille aurait tort de ne pas en profiter. Ces dernières semaines, le club nordiste a retrouvé Renato Sanches, enfin remis d'une opération du genou subie au cœur du mois d'août. Et cette fois, le milieu de terrain traverse un temps fort, un vrai. Enfin capable d'enchaîner les matches, ce qui n'avait pas toujours été le cas la saison dernière, durant laquelle il avait tout de même joué un rôle clé dans la conquête du titre, le Portugais n'a jamais été aussi proche de retrouver le niveau qui fut le sien à l'Euro 2016, où il s'était révélé. Pour le LOSC, ça change tout. Sur le terrain. Et en dehors.

Pourquoi ce Bayern peut être celui de tous les records

Brillant face au Paris Saint-Germain, impressionnant à Séville, passeur décisif face à Angers, le milieu de terrain a considérablement influencé le jeu lillois depuis son retour. "Renato Sanches est un joueur de haut niveau capable de jouer sous pression, confiait Jocelyn Gourvennec après la défaite au Parc des Princes. Quand il est bien physiquement, on voit ce qu'il apporte." La précision est importante : depuis qu'il a débarqué dans le Nord en 2019, l'international lusitanien n'a jamais été épargné. Sujet aux blessures musculaires, le joueur de 24 ans a manqué 36 matches pour différentes lésions. L'équivalent d'une saison de championnat.

Renato Sanches et Jonathan Ikoné après le but de ce dernier sur la pelouse de Séville Crédit: Getty Images

Voilà pourquoi Renato Sanches en est encore là, cinq ans après avoir éclaboussé l'Europe, et alors qu'il a retrouvé à Lille un environnement idéal pour se relancer. Sa forme physique est au cœur de son jeu, tant pour défendre que pour se sortir du pressing adverse dans les petits espaces, lancer un contre ou progresser balle au pied. Avec l'enchaînement des matches, le Portugais est redevenu à part : à Lille, il est le joueur qui progresse le plus balle au pied, y compris dans la direction du but adverse, et parvient à ouvrir plus de brèches que les attaquants.

Départ en hiver ?

En moyenne, il réalise près de trois courses permettant de pénétrer le dernier tiers par match (2,89). Plus que les ailiers Bamba (2,24) ou Ikoné (1,71). Et en Ligue 1, seuls sept joueurs réussissent plus de dribbles par rencontre (2,7). "Il doit enchaîner ces prestations-là", avait réclamé Gourvennec, dont l'équipe manque parfois de créativité et d'inspiration. D'autant que l'enjeu n'est pas seulement sportif. Il est aussi économique.

Recruté pour 20 millions d'euros en 2019, le Portugais suscite de nouveau l'intérêt de plusieurs grands clubs européens. Et alors que son contrat expirera en 2023, le LOSC pourrait profiter de la relance du Golden Boy 2016 pour renflouer les caisses et éponger une partie des dettes. "Je me suis déjà exprimé dessus et j’ai déjà discuté avec lui, si une offre d’un grand club arrive, Renato pourra partir", avait précisé sur BFM Lille son président Olivier Létang, en octobre. Ce pourrait même être dès cet hiver. Ce serait tant mieux pour lui et pour la santé économique du LOSC. Un peu moins pour Jocelyn Gourvennec.

