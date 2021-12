En Italie, on n’a toujours pas compris. Comment l’un des milieux les plus en vue de la saison de Serie A, auteur d’un but exceptionnel face à la Juventus, convoité par l’AC Milan et l’Atalanta Bergame, a fini chez un promu français ? Pendant que la Botte s’interroge encore, la France du football, elle, se régale des prouesses de Seko Fofana. Pas de doute, c’est un joueur à part qu’a récupéré Lens à l’été 2020 pour un montant record de 10 millions d’euros.

On me disait que j’étais fou", se marrait d’ailleurs le milieu lensois dans ", se marrait d’ailleurs le milieu lensois dans les colonnes de So Foot en mai dernier. Fou mais visionnaire. Car Fofana avait sans doute senti ce que d’autres n'avaient pas perçu : ce RC Lens de Franck Haise n’était pas un promu comme les autres. Intense, cohérent, physique, parfois spectaculaire : avec les Sang et Or, on ne s’ennuie presque jamais. Intense, cohérent, physique et parfois spectaculaire : difficile de faire plus complet pour présenter un Seko Fofana qui ressemble à l’incarnation parfaite des principes de jeu lensois.

Au milieu de terrain, difficile de passer à côté du golgoth. Visuellement, déjà. Sa formidable domination physique ferait presque passer ses adversaires pour des jeunes de centre de formation. Fofana, c’est d’abord ça : un mélange de puissance et d’endurance qui détonne. Travailleur, collectif et entreprenant, l’ancien de l’Udinese compile toutes les qualités nécessaire au football de 2021. Sa partition face au PSG (1-1) a fini de convaincre les plus sceptiques : 70 ballons touchés, 90 % de passes réussies, 4 occasions créées, 3 frappes, 1 but. Là où Paris manque d’envergure, il a trouvé une montagne.

Patrick Vieira et le premier tournant

Mais limiter l’apport de Seko Fofana au match contre le PSG serait passer à côté d’une saison où il a encore franchi un palier. D’ailleurs, devinez qui domine le classement prestigieux des notes de L’Equipe ? Fofana, pardi, devant Dimitri Payet et Téji Savanier, histoire de ne rien gâcher. Alors pourquoi la France a-t-elle attendu autant pour tomber raide dingue du bonhomme ? Simplement parce qu'il était loin de ses radars.

Pourtant, c’est au centre de formation de Lorient, sous les ordres de Julien Stéphan, que ce gamin parisien fait ses classes et impressionne déjà dans toutes les catégories jeunes de l’équipe de France. Instinctif par nature, Fofana décide pourtant de faire le grand saut avant même d’avoir découvert les pros. Direction Manchester City où la cour appuyée de Patrick Vieira (comme par hasard) le convainc. A City, aux côtés de Jason Denayer, Rony Lopes ou Olivier N'tcham, il répète ses gammes sans jamais disputer une minute en pro.

Seko Fofana, tout fluet, sous les couleurs de Manchester City Crédit: Getty Images

le Championship, c’est 'Tu cours, tu reviens'. Pendant quatre-vingt-dix minutes", expliquait-il à Chez nous, le nombre de fois où il frappait dans un match sans cadrer…" rigolait récemment Ghislain Printant, invité à se pencher sur l’évolution de son poulain. Devinez comment Fofana a marqué contre Paris ? Viennent alors les prêts successifs, ceux qui peuvent casser bien des carrières. A Fulham, il découvre l’intensité de la Championship et ce que "box to box" signifie réellement : "", expliquait-il à L’Equipe en 2016 . Retour à City puis nouveau prêt à Bastia où la L1 le découvre. La progression est réelle mais les lacunes toujours présentes. "" rigolait récemment Ghislain Printant, invité à se pencher sur l’évolution de son poulain. Devinez comment Fofana a marqué contre Paris ?

Métamorphose italienne

En Corse, le jeune Fofana tape dans l’œil de l’Udinese qui débourse 3,5 millions pour le racheter à un Manchester City qui cultive ses jeunes en prêt sans réelles perspectives chez les Citizen. A 21 ans, Fofana débarque en Italie dans la discrétion la plus totale. A 25 ans, c’est en seigneur qu’il quitte la Botte après un dernier but face à la Juve si représentatif de sa puissance et de sa transformation italienne. "C’est un train, résumaient nos collègues d’Eurosport Italie. La quantité et la qualité, c’est devenu une constante pour lui en championnat".

Sur le plan technique, je suis émerveillé, il est beau à voir jouer, expliquait encore Contre l'OM (3-2), j'étais devant ma télé je n'arrêtais pas de dire à mon fils : 'Mais c'est pas possible, c'est pas le même'". Un constat complété brillamment par Julien Stéphan : "Ce qui est assez impressionnant depuis plusieurs mois, c'est la maturité dans ses choix de jeu, la capacité à être très fort dans la passe et dans la percussion". En quatre ans, Fofana se métamorphose. Le puissant milieu s’est affiné techniquement. ", expliquait encore Printant à L’Equipe ". Un constat complété brillamment par Julien Stéphan : "".

Partout où il est passé, son humilité, son leadership et sa capacité à toujours voir les choses en grand ont été soulignées. Le conte de fées avec le RC Lens a beau être parfait, difficile d’imaginer que le géant Fofana ne découvre pas la Ligue des champions de manière régulière. A 26 ans, il est sans doute temps que son potentiel XXL et sa carrière épousent des courbes similaires. Car son parcours atypique a fait de lui le milieu le plus moderne de Ligue 1.

