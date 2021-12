L’OM n’a pas couru tant d’années derrière un grand attaquant, seulement, pour qu’il marque un triplé face à Cannet Rocheville. Arkadiusz Milik a fait le métier, dimanche en 32e de finale de Coupe de France, lors du succès 4-1 des Phocéens . Mais inscrire trois buts en un match est d’autant plus significatif pour l’avant-centre marseillais qu’il est en quête de confiance, au cœur d’une première moitié de saison mitigée et perturbée par une blessure.

"A la fin de chaque week-end, le public et les journalistes me jugent sur mes statistiques. Si j’ai marqué, j’ai été bon, si je n’ai pas marqué, je n’ai pas été bon. C’est le lot des n°9", a-t-il fait remarquer à l’issue de la rencontre, dans des propos rapportés par nos confrères de L’Equipe. On ne le contredira pas sur toute la ligne. Ni sur le truisme suivant : "Pour un buteur, chaque réalisation est importante". Mais il en faudra plus pour lever tous les doutes sur son apport.

Un penalty puis deux buts face à des amateurs éreintés

Les joueurs amateurs de Cannet Rocheville ont irrémédiablement décliné physiquement, à dix contre onze pendant plus de la moitié de la partie au Vélodrome. Milik a pu bénéficier des largesses de leur défense en deuxième période, après avoir remis l’OM sur de bons rails sur penalty, juste avant la pause. Il a aussi manqué une occasion qui aurait pu simplifier la vie des Marseillais, avant l’ouverture du score adverse, et placé un puissant coup de tête sur la barre.

Voilà pour le panorama d’une rencontre dont il est difficile de tirer des enseignements tactiques, alors que Jorge Sampaoli semble encore chercher son organisation préférentielle. Cette saison, il a notamment instauré un système dans lequel Dimitri Payet évolue en "faux n°9". Système qui a fait ses preuves en l’absence de Milik, quand celui-ci terminait de soigner son genou gauche, et qui n’a pas été abandonné depuis son retour, faisant parfois de lui un joker de luxe.

Remplaçant en Ligue 1, prolifique en coupes

En Ligue 1, l’attaquant polonais n’a ainsi débuté aucun des trois derniers matches de l’OM, soldés par deux succès et un revers. Ce mardi, l’entraîneur marseillais n’a pas évoqué son cas en conférence de presse, à la veille de la réception de Reims dans le cadre de la 19e journée (21h). Il l’avait fait le 3 décembre, entre la victoire à Nantes (0-1) et la défaite contre Brest (1-2).

Sampaoli avait alors présenté la mise en retrait de Milik (1 but en 9 matches de L1 cette saison) comme ponctuelle, due à un nécessaire temps d’adaptation : "Il était absent pendant la préparation et il a donc perdu en continuité collective. On doit essayer de retrouver ça, pour que l'équipe ne perde pas de qualité de jeu quand on joue avec un vrai n°9". Un "vrai n°9" que le coach argentin doit protéger par sa communication.

"Cela n'est pas lié à Milik, c'est une question de poste, avait alors argumenté l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste face à la presse. Payet donne plus de continuité au jeu quand il évolue en n°9, car c'est en fait un milieu qui joue plus haut. Il génère plus de volume offensif." Une plaidoirie timide achevée par la sentence suivante : "En ce moment, l'équipe est meilleure avec un joueur qui est dans cette situation."

Face à l’injonction paradoxale de relancer son avant-centre phare sans casser la dynamique de son équipe, correcte dans son championnat domestique (l’OM est 2e de L1 avant la 19e journée), Sampaoli a exploité les coupes à plein régime. Et Milik aussi. Le triplé qu’il a donc signé ce week-end vient s’ajouter à quatre buts en cinq apparitions en Ligue Europa. Dont une réalisation qui a permis à Marseille de ne pas dire adieu à l’Europe pour 2021-2022.

Profil et standing incomparables

On a besoin de l’efficacité de Milik (…) C’est un joueur international, qui a apporté beaucoup au club, on a toujours confiance en lui et ce but va lui faire du bien", avait prophétisé l’entraîneur de l’OM il y a deux semaines, au soir du succès décisif pour le reversement phocéen en C4, face au Lokomotiv Moscou (1-0). Trois jours plus tard, Arek Milik était resté sur le banc à Strasbourg. ", avait prophétisé l’entraîneur de l’OM il y a deux semaines, au soir du succès décisif pour le reversement phocéen en C4, face au Lokomotiv Moscou (1-0). Trois jours plus tard, Arek Milik était resté sur le banc à Strasbourg.

Si le retour en grâce de Milik est si vivement espéré sur la Canebière, c'est parce que l’attaquant de 27 ans présente un profil de pur buteur unique dans l’effectif des dauphins du PSG. Qui plus est doublé d’un vécu international qui en impose (16 buts en 61 sélections avec la Pologne). Bamba Dieng donne satisfaction mais ne peut pas rivaliser dans le domaine, en plus d’avoir un registre de prédilection différent.

L’OM est le club qui a encaissé le moins de buts depuis le début de l’exercice en L1 (14 en 17 rencontres). Mais aussi celui qui en a marqué le moins, parmi le "Top 8" du championnat. L’épanouissement d’Arkadiusz Milik, sans qu’il n’implique une baisse d’influence de Dimitri Payet, ferait probablement des Marseillais les favoris dans la course à la deuxième place. Mais l'équation reste à résoudre.

