Le gardien du Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma est forfait pour la réception de Reims, dimanche (20h45) en Ligue 1 à domicile, selon son club qui évoque une "gêne au mollet" ressenti durant le dernier entraînement. "Un point sera fait dans 48h selon l'évolution", précise le leader du Championnat de France dans son communiqué annonçant le groupe de 21 joueurs retenus.

Ad

La cage parisienne devrait être gardée par Keylor Navas, testé positif au Covid-19 il y a huit jours et absent contre Brest (2-0), le 15 janvier. Le prêt de Sergio Rico à Majorque et la blessure d'Alexandre Letellier à un mollet ouvrent la porte du groupe à Lucas Lavallée (18 ans) et Denis Franchi (19 ans). Comme attendu, les stars d'attaque Lionel Messi et Kylian Mbappé figurent bien parmi les joueurs sélectionnés pour le match de clôture de la 22e journée.

Ligue 1 Ramos, pistons et kryptonite : le 3-5-2 au PSG, c'est maintenant ou jamais ? IL Y A 12 HEURES

L'Argentin, contaminé par le Covid-19 durant la trêve hivernale, fait son retour dans le groupe un mois après son dernier match. Incertain cette semaine, le Français tient sa place après avoir souffert de douleurs à l'adducteur gauche. Le meneur brésilien Neymar (cheville) poursuit sa convalescence. Il a été rejoint à l'infirmerie la semaine passée par le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum, victime d'une entorse de la cheville gauche avec lésion partielle du ligament latéral interne contre Brest. Le Marocain Achraf Hakimi ainsi que les Sénégalais Abdou Diallo et Idrissa Gueye sont toujours mobilisés par la Coupe d'Afrique des nations. Les jeunes milieux Xavi Simons et Edouard Michut, tous deux âgés de 18 ans, ainsi que le milieu polyvalent Eric Junior Dina-Ebimbe (21 ans) figurent dans le groupe.

Clash Dembélé : "La faute du Barca, c’est de payer n’importe qui, n’importe quoi, n’importe quand"

Ligue 1 Mbappé apte pour Reims selon Pochettino, tout comme Messi IL Y A UN JOUR