Oui, il y a du suspense pour un titre en Ligue 1 cette saison. Celui-ci est honorifique mais pourrait, selon qu'il tombe dans l'escarcelle parisienne ou rennaise, revêtir des atours hautement symboliques. Après le déplacement du Paris Saint-Germain à Strasbourg (3-3) et avant la réception de Saint-Etienne par Rennes, la meilleure attaque du championnat est toujours menée par Mbappé (79 contre 75). Avec quatre matches restants, celle dans laquelle Benjamin Bourigeaud s'éclate pourrait cependant bien ravir un "titre" qui n'a échappé qu'une fois à Paris depuis le rachat par QSI, c'était en 2017 face au Monaco d'un certain Kylian.

Vous êtes en droit de penser que Martin Terrier (21 buts, 1 passe) est le véritable homme fort de l'attaque du Stade Rennais. Juger l'incroyable saison de Gaëtan Laborde (15 buts, 8 passes) comme la clé de la réussite bretonne n'est pas ridicule. Si vous pensez que Benjamin Bourigeaud (9 buts, 12 passes) en est l'élément moteur, vous ne serez sans doute pas loin non plus du vrai. La vérité, c'est surtout que ces trois joueurs sont parfaits pour jouer les uns avec les autres. Ils ont chacun, avec une période très faste, porté l'actuel troisième de Ligue 1 qui verrait sans doute une non-qualification pour la Ligue des champions avec des regrets.

Juste derrière Mbappé depuis deux mois

L'homme en forme, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est le dernier cité. L'ancien Lensois reste sur six buts et sept passes décisives sur ses neuf dernières sorties en Ligue 1. Deux fois seulement il n'a pas été décisif sur ce laps de temps et Rennes a chuté devant Monaco et Strasbourg. Sur ces neufs matches, le seul Mbappé fait mieux que lui (12 buts, 7 passes). Ben Yedder (6 buts), Dembélé (8 buts, 2 passes), Terrier (9 buts, 1 passe) et Neymar (7 buts, 2 passes) sont derrière. Le gamin de Calais côtoie le gratin de la Ligue 1 dans ce domaine et c'est loin d'être le seul.

Actuellement troisième meilleur passeur de Ligue 1 (12) derrière Mbappé (15) et Messi (13), Bourigeaud brille aussi dans ce que l'œil arrive moins bien à capter. Une recherche poussée dans les statistiques du site FBref (pendant pour le football du très réputé BasketBall Reference pour la NBA) donne à voir un Bourigeaud qui squatte le très haut du panier.

Des stats dignes des meilleurs joueurs de Ligue 1

Prenez les actions offensives qui mènent à un tir par exemple, Bourigeaud (156 en L1) y devance Mbappé (143) et talonne, de loin c'est vrai, Payet (182). Prolongez le plaisir avec les passes dans la surface adverse, le milieu offensif breton se place tout en haut de la liste avec une compagnie 7 étoiles, Lionel Messi (76). Une dernière pour la route ? Le nombre de ballons touchés dans le dernier tiers du terrain : Mbappé 1er avec 1 181, Payet 2e avec 1 076 et Bourigeaud 3e avec 932.

On arrêtera là la litanie de chiffres mais elle permet de comprendre un peu plus le rayon d'action d'un Benjamin Bourigeaud, jamais plus à l'aise que quand il doit prendre des décisions rapides et trouver les bonnes passes.

A Reims, où il a inscrit le premier doublé professionnel de sa carrière, il avait fait parler son intelligence pour trouver la faille après une première demi-heure difficile. "J'ai senti qu'il fallait que je dézone un peu plus pour essayer de les perdre un peu au niveau de leur défense", avait-il expliqué. Salué par son coach, Bruno Genesio, qui l'utilise dès qu'il peut, soit quasiment tout le temps (34 titularisations sur 34 matches en L1), Bourigeaud est le joueur offensif qui a le plus joué dans l'élite française.

Plafond de verre ?

Ce n'est pourtant pas faute de se dépenser. Avec son jeu fait de remise, de redoublement de passes et surtout sa faible propension à dribbler (195e au nombre de dribbles réussis en L1 avec 11 en 34 sorties), Bourigeaud n'a d'autre choix que de bouger, tout le temps. Dans une attaque rennaise où le collectif prime, il y trouve un formidable terrain d'expression.

Quand le sort du Stade Rennais version 2021/2022 sera réglé, il sera temps de s'intéresser au sien alors qu'il sera en fin de contrat en juin 2023. Selon la règle édictée par le directeur sportif, Florian Maurice, Bourigeaud devra prolonger ou partir cet été. Alors qu'on suppute des intérêts en Italie (Lazio) ou en Angleterre (Leicester), Bourigeaud est-il prêt au grand saut ? "On verra", a-t-il susurré. Son jeu fait d'évitement et où la passe est reine, en fait un ailier différent. S'il n'est pas évident de savoir si son style s'exportera bien, il fait en revanche bel et bien des ravages dans l'Hexagone.

