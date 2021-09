Si on était mauvaise langue, on dirait qu'ils attendent d'être dos au mur pour se réveiller… et on n'aurait pas tout à fait tort. Les clubs français adorent attendre les derniers jours (voire heures) du mercato pour faire flamber le chéquier. Alors, comme d'habitude, ce mercato 2021 s'est excité à mesure que l'échéance se rapprochait. Depuis la dernière journée de championnat, une star a déboulé, des anciennes promesses sont revenues au bercail et Montpellier a changé toute son attaque. Tour d'horizon d'un dernier tour de piste qui nous offre le visage définitif de la Ligue 1 2021/2022.

La giga-star : Jérôme Boateng

Un champion du monde a débarqué en Ligue 1. Dans les dernières heures, l'OL a ferré un gros poisson. Si gros qu'on ne pensait pas vraiment Lyon capable de le convaincre. Mais Jérôme Boateng, cadre indiscutable de l'Allemagne en 2014, et de toutes les campagnes victorieuses du Bayern depuis dix ans, jouera bien en France cette saison.

Derrière le casting hors catégorie du PSG, il est la plus grande star de l'autre championnat et son arrivée donne une autre allure à l'OL qui traînait ses ambitions comme un boulet. Shaqiri, Emerson, Boateng : Lyon a recruté du lourd, des joueurs qui ont gagné des Ligues des champions. Le trio épaissit les chances de l'OL dans la course au podium.

Jérôme Boateng, présenté par l'OL Crédit: Getty Images

L'équipe qui a tout changé : Montpellier

Le MHSC avait déjà bien ravalé sa façade avant la trêve internationale. Exit Michel Der Zakarian, le coach, Vitorino Hilton, l'emblème, ou Daniel Congré, l'éternel. Mais ce n'était pas suffisant pour équilibrer les comptes. Alors en trois jours, Montpellier a liquidé les bijoux de famille et vendu ses deux meilleurs joueurs : Gaëtan Laborde et Andy Delort. Le duo aux 37 buts et 18 passes décisives (!) la saison passée s'est évaporé pour renforcer deux autres écuries de Ligue 1.

Le premier est parti à Rennes, le second à Nice. Et si Valère Germain a débarqué, la compétitivité du club de l'Hérault, dont 68% des buts de ce début de saison ont été marqués par Delort (2) ou Laborde (3), en a pris un sacré coup. Le MHSC a opéré sa révolution. Son attaque est en ruines et vous aurez sans doute du mal à la reconnaître dans les jours qui viennent.

La joie de Gaëtan Laborde et Andy Delort face à Amiens Crédit: Getty Images

Le retour à la maison : Arnaud Kalimuendo

Se faire une place derrière Mbappé, Messi, Neymar et Icardi. Telle était la mission, impossible, d'Arnaud Kalimuendo cette année. On comprend facilement pourquoi le jeune Parisien, au talent certain, a choisi de retourner à Lens pour affirmer son statut, celui d'une vraie promesse de notre championnat. Avec huit buts la saison passée, il a rendu de fiers services à un RCL de mieux en mieux armé. De retour dans le Nord, il pourrait bien s'imposer comme l'un des attaquants les plus excitants de Ligue 1. Les Sang et Or avaient déjà réussi leur début de saison, avec lui, ils peuvent nourrir de belles ambitions.

Au match aller, Arnaud Kalimuendo et les Lensois avaient lourdement chuté contre un LOSC de Botman et Fonte très solide (4-0) Crédit: Imago

Comme on se retrouve : Amine Harit

On l'avait quitté avec du talent plein les pattes à Nantes. Grande promesse partie trop tôt en Allemagne. Revoilà Amine Harit en Ligue 1, ses dribbles nous avaient manqué et sa créativité ne fera pas de mal au milieu de l'OM. Les dernières heures du mercato ont permis de rapatrier quelques anciens espoirs ou vieilles connaissances. Parti en Turquie, Mathieu Dossevi, qu'on a connu très convaincant à Metz ou Toulouse, est arrivé à Amiens. Toujours barré à Aston Villa, Frédéric Guilbert revient à Strasbourg alors qu'on suivra avec intérêt Lucien Agoumé. Le milieu de l'Inter, pur produit du centre de formation sochalien, une référence, a débarqué à Brest.

Amine Harit (FC Nantes) Crédit: AFP

La grosse perte : Eduardo Camavinga

Parce qu'il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles en fin de mercato, Rennes a perdu son joyau. C'était prévu mais le départ d'Eduardo Camavinga, rare talent de l'Hexagone parti à l'étranger cet été, laisse un grand vide. Santamaria et Majer sont arrivés, Laborde a débarqué sur le gong : Rennes s'en remettra mais il faudra s'habituer à une Ligue 1 sans Camavinga.

Camavinga Crédit: Eurosport

La petite bombe : Nuno Mendes

Parce que le PSG ne pouvait pas ne pas faire un coup en fin de marché, Nuno Mendes a débarqué et la Ligue 1 va découvrir une des plus belles promesses au poste d'arrière gauche. Le Portugais aux jambes de feu doit dynamiter un couloir gauche du PSG en souffrance depuis la blessure de Juan Bernat. Kurzawa n'a jamais fait le poids alors Paris, joaillier officiel de la L1, a sorti l'artillerie lourde pour offrir au championnat un nouveau diamant.

La curiosité : Ignacio Ramirez

Saint-Etienne attend généralement le 31 août à 23h59 pour se réveiller sur le marché des transferts. C'est donc à cet horaire précis qu'a débarqué un illustre inconnu au CV assez épais quand on prend la peine de s'y pencher. Convoqué en mai avec l'équipe d'Uruguay, meilleur buteur de son championnat national en 2019, auteur de 85 buts en 166 matches avec le Liverpool FC (club de Montevideo), Ignacio Ramirez a des statistiques ronflantes. Son arrivée a suscité une vague d'espoirs chez les supporters des Verts. Et on les comprend. Depuis le départ de Brandao en 2014, les erreurs de casting se sont succédé en pointe (Erding, van Wolfsvinkel, Soderlund, Beric, Modeste…). Ramirez est un nouveau pari. Enfin gagnant ?

Le grand mystère : Willem Geubbels

Quel est le vrai niveau de Willem Geubbels ? Immense espoir du centre de formation de l'OL, le jeune attaquant s'est crashé à Monaco, après un transfert à 20 millions d'euros tout de même, où les blessures ont miné sa progression. Mais il n'a que 20 ans après tout. Son prêt à Nantes, où la concurrence sera nettement moins féroce en attaque, doit lui permettre de démarrer vraiment sa carrière, lui qui n'a inscrit qu'un but chez les professionnels. Alors espoir déçu au physique inadapté au haut niveau ou simple retard à l'allumage ?

Willem Geubbels avec Monaco, 2018 Crédit: Getty Images

